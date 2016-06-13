داریوش وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون ۷۰ نفر از جوانان استان اصفهان در راه دفاع از حرمین به شهادت رسیده‌اند، اظهار داشت: استان اصفهان در این زمینه نیز پیشتاز استان‌های کشور است.

وی در ادامه با اشاره به شهادت «شهید مهدی اسحاقیان» که دو روز گذشته در جنگ سوریه و در زمان دفاع از حرم حضرت زینب (س) ابراز داشت: پیکر این شهید بزرگوار فردا راس ساعت ۱۷:۳۰ در شهر درچه محل تولد این شهید بزرگوار تشییع و خاکسپاری خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با بیان اینکه شهید اسحاقیان سومین شهید مدافع حرم شهر درچه است، اضافه کرد: این شهید از لشکر ۱۴ امام حسین (ع) به سوریه اعزام شده بود.