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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۴۷

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:

پیکر شهید مدافع حرم «مهدی اسحاقیان» فردا در درچه تشییع می‌شود

پیکر شهید مدافع حرم «مهدی اسحاقیان» فردا در درچه تشییع می‌شود

اصفهان – مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: پیکر شهید مدافع حرم «مهدی اسحاقیان» که در سوریه به شهادت رسیده است، فردا در درچه تشییع و خاکسپاری می‌شود.

داریوش وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون ۷۰ نفر از جوانان استان اصفهان در راه دفاع از حرمین به شهادت رسیده‌اند، اظهار داشت: استان اصفهان در این زمینه نیز پیشتاز استان‌های کشور است.

وی در ادامه با اشاره به شهادت «شهید مهدی اسحاقیان» که دو روز گذشته در جنگ سوریه و در زمان دفاع از حرم حضرت زینب (س) ابراز داشت: پیکر این شهید بزرگوار فردا راس ساعت ۱۷:۳۰ در شهر درچه محل تولد این شهید بزرگوار تشییع و خاکسپاری خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با بیان اینکه شهید اسحاقیان سومین شهید مدافع حرم شهر درچه است، اضافه کرد: این شهید از لشکر ۱۴ امام حسین (ع) به سوریه اعزام شده بود.

کد مطلب 3684898

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