دوازدهمین جشنواره تئاتر بسیج درشیراز فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مومنی دبیر دوازدهمین جشنواره تئاتر بسیج در استان فارس در جمع خبرنگاران، از برگزاری دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج در استان فارس خبر داد و گفت: دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج با هدف شناسایی و جذب هنرمندان بسیجی با تاکید بر نگارش نمایشنامههای جدید، حمایت از تولید و اجرای نمایش و پرهیز از آثار تکراری با تکیه بر توان هنرمندان بسیجی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی، شهدا به ویژه شهدای مدافع حرم و مسائل فرهنگی به ویژه در حوزه زنان از اولویتهای موضوعی این جشنواره است، گفت: ادبیات پایداری، نمایش و اقتصاد مقاومتی؛ ادبیات پسااستعماری، نمایش و مدافعان حرم؛ ادبیات مقاومت، نمایش و شهدای حرم و ادبیات دفاع مقدس، نمایش و شهدای غواص بخشی از اولویتهای ذکر شده است.
دبیر این جشنواره در استان فارس افزود: ادبیات جنگ، نمایش و استعمار مدرن؛ ادبیات زنان، نمایش و گوهر آفرینش؛ ادبیات متعهد، نمایش و رسانههای مجازی؛ ادبیات پسااستعماری، نمایش و تهاجم فرهنگی؛ ادبیات پسااستعماری، نمایش و مقام والای زن و ادبیات پایداری، نمایش و حجاب و عفاف دیگر بخشهای اولویت موضوعی این جشنواره است.
رقابت آثار صحنه ای، میدانی، خیابانی
مومنی با بیان اینکه نمایش صحنهای، نمایش میدانی و خیابانی و مسابقه نمایشنامه نویسی از بخشهای این جشنواره است، خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان باید خلاصه داستان نمایش خود در بخشهای نمایش صحنهای و میدانی و خیابانی را تا ۱۰ تیرماه به دبیرخانه استانی ارسال کنند.
وی تصریح کرد: پس از تائید خلاصه اثر شرکتکنندگان میتوانند تا ۲۵ شهریورماه آثار خود را برای داوری اولیه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
مسئول انجمن تئاتر سازمان بسیج هنرمندان استان فارس با بیان اینکه پس از تائید اولیه گروههای نمایش باید در شهرستان محل تولید به اجرای عمومی بپردازند بیان کرد: پس از داوری و بررسی آثار برگزیده به مرحله نهایی معرفی میشوند.
وی با بیان اینکه تاکید این جشنواره بر تولید نمایشهای جدید است، گفت: آثار تکراری یا قبلا اجرا شده در این جشنواره مورد پذیرش قرار نمیگیرند.
مومنی با بیان اینکه به آثار تائید شده کمک هزینه تولید پرداخت میشود، افزود: استفاده از نمایشنامههای تولید شده توسط کارگردانهای متعدد محدودیتی نداشته و تولید نمایش توسط چند گروه از یک نمایشنامه با مجوز نویسنده و تائید ستاد جشنواره امکانپذیر است.
وی درباره بخش سوم این جشنواره خاطرنشان کرد: سازمان بسیج هنرمندان برای تامین نمایشنامههای مناسب برای اجرای عمومی در مساجد و مناسبتهای خاص و حمایت و تشویق هنرمندان بسیجی مسابقه نمایشنامهنویسی را برگزار میکند.
آغاز بازبینی نمایشها از آبان۹۵
مسئول انجمن تئاتر سازمان بسیج هنرمندان استان فارس تصریح کرد: بازبینی نمایشها در آبان ۹۵ انجام شده و از ۱۲ آذرماه تا ۳ دی ۹۵ نمایشهای پذیرفته شده اجرای عمومی میشوند.
دبیر این جشنواره در استان فارس بیان کرد: برگزاری مرحله نهایی دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج همزمان با دهه فجر برگزار میشود.
علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را مطابق با گاهشمار جشنواره آثار خود را به دبیرخانه جشنواره به نشانی شیراز- خیابان ساحلی غربی- نبش کوچه ۲ وکد پستی ۷۱۴۳۶۹۵۹۵۵ ارسال و یا خلاصه داستان خود را از طریق نشانی الکترونیکbhfars۹۴@yahoo.com ارسال کنند. همچنین شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند با شماره ۰۷۱۹۳۳۷۱۸۲۰ تماس حاصل کنند.
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