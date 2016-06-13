به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امام پیش از ظهر دوشنبه در نشست صادرات محصولات غیر نفتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کالاها و محصولات تولیدی چهارمحال و بختیاری به ۱۱ کشور دنیا صادر می شود، اظهار داشت: محصولات صادراتی چهارمحال و بختیاری شامل لوازم خانگی، محصولات کشاورزی، موکت، آب معدنی و... است.

وی با اشاره به اینکه میزان صادرات چهارمحال و بختیاری در سال گذشته بیش از ۹۲ میلیون دلار بوده است، ادامه داد: بیشترین میزان صادرات این استان به وسایل خانگی تعلق دارد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: صادرات نقش مهمی در توسعه استان چهارمحال و بختیاری دارد که باید به این بخش توجه بیشتر کرد.

نعیم امامی ادامه داد: با تلاش های فراوان، بسیاری از مشکلات سد راه صادرات محصولات واحدهای صنعتی استان حل شده است.