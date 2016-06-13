۱۸۰ سفره ضیافت الهی با طرح همای رحمت در مازندران برپا می شود

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با کمک خیرین و داوطلبین سراسر استان، در نظر داریم ۱۰ هزار سبد غذایی تهیه، بین نیازمندان توزیع کنیم.

وی بیان داشت: طرح ملی همای رحمت همه ساله در ایام ماه مبارک رمضان از سوی جمعیت هلال‌احمر درسراسرکشور با هدف کمک به آقشار آسیب پذیر و در راستای ارتقای امنیت غذایی اجرا می‌شود.

اکبری تصریح کرد: در این طرح سبدهایی متشکل از مواد غذایی، پروتئینی و لوازم بهداشتی با مساعدت داوطلبان نیک سیرت و نیکوکار عضو جمعیت هلال‌احمر تهیه و در فرآیندی کاملاً اخلاقی و انسان دوستانه به نیازمندان اهداء می‌شود.

وی با اعلام اینکه براساس برنامه ریزی انجام شده در ماه مبارک امسال در نظر داریم با اهداء ۱۰ هزار سبد غذایی و همچنین در قالب ۱۸۰ سفره ضیافت افطار، میزبان شایسته‌ای برای برادران و خواهران دینی و روزه دار نیازمند باشیم تصریح کرد: ارزش ریالی هر سبد غذایی یکصد هزارتومان و ارزش هر سفره ضیافت افطار نیز سه میلیون تومان است.

اکبری افزود: در ماه مبارک رمضان سال گذشته نیز با توزیع شش هزار و ۴۰۰ سبد غذایی و ۳۸ سفره افطار در خدمت همنوعان نیازمند بودیم که همه این برنامه‌ها مرهون همت بلند و نیت خیر داوطلبان نیک‌اندیش جمعیت هلال‌احمر استان بوده است.