طرح چین برای احداث خط لوله انتقال نفت از «گوادر» به «کاشغر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، کشور چین پس از احداث کریدور اقتصادی مشترک خود با پاکستان که شهر کاشغر را به بندر «گوادر» در پاکستان متصل می کند؛ در صدد است خط لوله انتقال نفت را در همین مسیر با هدف واردات نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس احداث کند.

ساخت و راه اندازی این پروژه پنج سال به طول خواهد انجامید و کار ساخت آن از سال ۲۰۱۷ شروع خواهد شد. چین با ساخت این خط لوله می تواند نفت مورد نیاز خود را از کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله ایران تامین نماید. چین با واردات نفت خود از طریق این خط لوله ۱۷ درصد از نفت مورد نیاز خود را تامین می کند.

بندر گوادر پاکستان با بندر چابهار ۷۴ کیلومتر فاصله دارد و مسافت بین «کاشغر» تا بندر گوادر ۳۰۰۰ کیلومتر است. چین در مرحله اول کریدور اقتصادی مشترک خود با پاکستان را عملیاتی خواهد کرد تا بتواند تولیدات خود را به کشورهای آسیای میانه صادر نماید.

بندر گوادر نزدیکترین فاصله را با خلیج فارس دارد که روزانه ۱۷ میلیارد بشکه نفت خام از این منطقه عبور می کند.