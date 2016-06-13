موافقت شورای پروانه ساخت با ۳ فیلمنامه

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صدور پروانه ساخت برای ۳ پروژه انیمیشن سینمایی پروانه ساخت صادر کرد.

فیلمنامه های «آریوبرزن ( انیمیشن)» به تهیه کنندگی مریم گودرزی، کارگردانی ایمان ایرانی نژاد مقدم و نویسندگی علیرضا محمودی (ایرانمهر) در ژانر کودک و نوجوان با موضوع تاریخی، «راز پروانه‌ها (انیمیشن)» به تهیه کنندگی و کارگردانی علی تنهایی و نویسندگی مهدی صالحی اقدم در ژانر کودک و نوجوان با موضوع فانتزی و «قدرت برتر ( انیمیشن)» به تهیه کنندگی ناصر رویین تن و به کارگردانی محمد ربانی و نویسندگی مشترک فرشید تمری/ ناصر رویین تن در ژانر کودک و نوجوان با موضوع تخیلی، موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.