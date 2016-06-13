نماینده ایلام عضو کمیسیون انرژی مجلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دفتر سلام امینی اظهار كرد: سلام امینی به صورت رسمي به عضويت كميسيون انرژی مجلس در آمد چیزی که قبلا در برنامه های انتخاباتی ایشان بود و حتی در جلسات انتخاباتی بارها از آن صحبت می کرد چرا که ایلام سرشار از ظرفیت های نفت و گاز و آب و خاک است و از این پتانسیل طبیعی باید استفاده بهینه شود و با مدیریت صحیح این منابع غبار محرومیت را از چهره ی ایلام زدود.

موسی امینی در ادامه اظهار کرد: چون تعداد نمایندگان درخواست کننده برای عضویت در کمیسیون انرژی بیشتر از حد نصاب بود به همین دلیل امروز پنج تن از نمایندگان درخواست کننده برای عضویت در کمیسیون انرژی حذف شدند و اعضای کمیسیون انرژی امروز عصر به صورت رسمی معرفی شدند، طبق آیین‌نامه جدید مجلس شورای اسلامی، کف اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید ۱۹ و سقف آن باید ۲۳ نفر باشد.

رئیس دفتر نماینده حوزه شمالی استان در مجلس اظهار داشت: وجود میادین نفت و گاز بیجارو کمانکوه و همچنین آذر و چنگوله موقعیت اکونومیکی خاصی به استان داده است که برداشت صحیح از این میادین استان ایلام را مبدل به یکی از قطب های اقتصادی کشور می کند.

وی تصریح کرد: یکی از منابع و ثروت های ما همین آب است که با ذخیره سازی مناسب می توانیم از آن به نفع اشتغال و رونق کشاورزی و خودکفایی در تولید استفاده کنیم.