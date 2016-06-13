۱۸۱ پروژه گردشگری در مازندران در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا ظهر دوشنبه در نشست توجیهی اقتصاد مقاومتی و پنجره واحد سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان بابیان اینکه این سرمایه‌گذاری در ۱۸۱ پروژه گردشگری در حال انجام است، گفت: با اتمام این تأسیسات شاهد اشتغال بیش از ۲۷ هزار نفر خواهیم بود.

بزرگ نیا بابیان اینکه پنجره واحد سرمایه‌گذاری برای بخش گردشگری مازندران یک فرصت است تا شاهد موانع گذشته بر سر راه سرمایه‌گذاران نباشیم، تصریح کرد: مدیریت استان و دستگاه‌های مرتبط در شرایط کنونی به اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و ره‌آوردی که برای استان به دنبال دارد، پی برده‌اند.

وی اقتصاد مقاومتی را عامل اساسی توسعه کشور در شرایط کنونی توصیف کرد و گفت: در چند سال اخیر مقام معظم رهبری اقتصاد را موردتوجه وتاکید قرار داده‌اند. این رویکرد بیانگر جهادی است که باید در عرصه اقتصاد انجام گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران ایجاد دفتر پنجره واحد سرمایه‌گذاری در این اداره کل را گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: سرمایه‌گذار نباید گرفتار بروکراسی اداری و رفت‌وآمد بین دستگاه‌های اجرایی شود.

بزرگ نیا خاطرنشان کرد: امروز شرایط برای سرمایه‌گذاری در مازندران فراهم است و صنعت گردشگری برای سرمایه‌گذاران سودآوری دارد و گردشگری صنعت پاکی است که با حمایت دولت می‌تواند علاوه بر اشتغال‌زایی، بخش صنعت و کشاورزی را نیز رونق بخشید.