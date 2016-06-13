نشستهای نقدوبررسی پایان نامه های قرآنی و تجسمی برگزار می شود

عضو شورای مرکزی آموزش های فرهنگی دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، گفت: همزمان با روزهای ماه مبارک رمضان سلسله برنامه هایی ترتیب یافته که به قرآن کریم و هنرهای تجسمی اختصاص دارد، سه شنبه ۲۵ خرداد نمایشگاه آثار تجسمی قرآنی محمد جواد سیستانی در سالن شهید چمران مرکز آموزش های فرهنگی دانشگاه شیراز برگزار می شود.

مسعود عباسی با بیان اینکه نمایشگاه تصویرسازی قصص قرآنی با تاکید بر صفحاتی از کتاب برای سوره مبارکه که تا دوشنبه ۳۱ خردادجاری برپاست از برپایی نشست نقد و بررسی پایانن نامه های دانشجویی(قرآنی و تجسمی) خبر داد و افزود: به این مناسبت سه شنبه اول تیرماه با حضور الهه ارسلانی پیرامون حروف نگاری در طراحی برای پوستر قصص قرآنی سخنرانی برگزار می شود.

این درحالیست که برنامه های کافه آفرینش های هنری دانشگاه شیراز با تاکید بر رشته های ادبی، هنری و فیلم و سینما کافه های مستقلی را ایجاد کرده که هفتگی سلسله برنامه هایی را با حضور کارشناسان و استادان این رشته ها برگزار می کند.