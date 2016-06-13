۸ دستگاه پلاسمافرزیس خون به استان سمنان اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید حسینی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری خود با حضور اصحاب رسانه به میزبانی سالن جلسات انتقال خون سمنان، ضمن اشاره به افتتاح قریب الوقع مرکز اهدای پلاسما استان، بیان داشت: این مرکز با اقداماتی که صورت گرفته، تا دو ماه آینده افتتاح می شود.

وی افزود: اعتبار و دستگاه های مورد نیاز این مرکز مانند هشت دستگاه پلاسما فرزیس، از سوی سازمان انتقال خون کشور به استان سمنان تخصیص یافته که با راه‌اندازی آن، تحول قابل‌توجهی در بخش انتقال خون استان رخ می‌دهد.

افزایش اهدای پلاسما هدف انتقال خون

مدیرکل انتقال خون استان سمنان با بیان اینکه از این پس امکان اهدای پلاسمای خون توسط افراد نیز در استان وجود دارد، گفت: در مراکز انتقال خون استان، تخت هایی برای اهدای پلاسما قرار خواهد گرفت که برای نمونه در مرکز اهدای خون امام رضا(ع) سمنان هشت تخت اهدای پلاسما در خدمت مردم خواهد بود.

حسینی با اشاره به پیشرفت های خوب کشور در زمینه اهدای پلاسما، توضیح داد: از پلاسمای خون در بسیاری از درمان ها و داروها می توان بهره جست و این فناوری در داخل ایران امروز باعث تولید ۱۸۰هزار لیتر پلاسمای خون در سال می شود که امیدواریم بتوانیم با توسعه مراکز اهدای پلاسما در سمنان، فارس، آذربایجان شرقی و غربی این میزان به ۸۰۰ هزار لیتر در سال افزایش یابد.

وی افزود: مهم‌ترین هدف سال جاری سازمان انتقال خون ایران، افزایش تولید پلاسما بوده و از این‌رو، سمنان نیز از استان‌هایی خواهد بود که در این زمینه وارد میدان می‌شود.

اهدای خون در رمضان پس از افطار

مدیرکل انتقال خون استان سمنان همچنین درباره ساعات کاری مراکز انتقال خون استان در ماه رمضان، گفت: این مراکز پس از افطار پذیرای علاقمندان به اهدای خون هستند.

حسینی افزود: ساعت های اعلام شده برای خونگیری در شب، فقط برای ماه مبارک رمضان خواهد بود و در ایام سال، خونگیری در دو نوبت صبح و عصر انجام خواهد شد.

وی در پایان بیان داشت: در ماه مبارک رمضان خونگیری برای کمک به بیماران نیازمند در نوبت صبح نیز انجام می شود و پیش بینی می شود با همیاری مردم استان سمنان، میزان اهدای خون در ماه مبارک رمضان امسال نسبت به سال گذشته، افزایش یابد.