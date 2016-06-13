به گزارش خبرگزاری مهر، «رودلف زوننبیچلر» در گفتگو با سایت فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان گفت: ایران از بزرگ ترین تیم های دنیاست و خوشحالیم که برای تمرین در این کشور حضور داریم و رقابت ما با این تیم بزرگ در ریو از حالا شروع شده است.

سرمربی تیم آلمان پیرامون شرایط این رشته در کشورش گفت: والیبال نشسته در آلمان همانند ایران نیست. در کشور شما این رشته پیشرفت های قابل توجهی داشته و تیم های باشگاهی و مسابقات آنها برقرار است. در آلمان تنها دو تیم باشگاهی «لورکوزن» و «لایپزیگ» فعال هستند و پویایی والیبال نشسته ایران قابل ستایش است.

زوننبیچلر افزود: تیم ما سال گذشته در جریان مسابقات قهرمانی ۲۰۱۵ اروپا توانستیم با شکست روسیه نایب قهرمان شویم و سهمیه بازی های پارالمپیک ریو را به دست آوریم. این دستاورد شاید سال ها قبل برای ما دور از انتظار بود اما برنامه ریزی ما طولانی مدت است و به تدریج جواب می دهد و امیدوارم در سالهای آتی به نتایج بهتری هم دست پیدا کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در بازی های پارالمپیک لندن موفق شدیم به نشان برنز دست پیدا کنیم و برای ریو هم تلاش می کنیم تا به مرحله نیمه نهایی برسیم. پیش از مسابقات لندن ۲۰۱۲ رقابتهای تدارکاتی جدی نداشتیم اما برای این دوره به ایران آمدیم تا با تیم قدرتمند این کشور و نیز سایر تیم های والیبال نشسته آن بازی کنیم و با آمادگی خوبی به ریو اعزام شویم.

سرمربی تیم آلمان گفت: حدود ۲۱ سال است که سابقه ی مربیگری دارم و پیش از این در والیبال ایستاده فعالیت می کردم. اما ترجیح دادم ادامه فعالیتم در زمینه مربیگری با افراد دارای معلولیت باشد و از کار کردن با آنها لذت می برم.

زوننبیلچر در ادامه اضافه کرد: من به کشورهای زیادی رفته ام و تجربیات مختلفی از سفرهایم دارم اما سفر به ایران برایم بسیار خوشایند بوده و سال گذشته هم که در اصفهان اقامت داشتم از مهمان نوازی و محبت مردم ایران لذت بردم و باید گفت اخلاق بسیار خوب آنها و مهمان نوازیشان مثال زدنی است.

تیم های ملی والیبال نشسته ایران و آلمان عصر امروز، ساعت ۱۷ با هم روبرو خواهند شد و پس از آن نیز طی دو نوبت در روزهای ۲۶ و ۲۹ خرداد ماه نیز با هم رقابت می کنند.