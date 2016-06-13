نیاز به همگرایی برای توسعه گردشگری در اصفهان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوهکن ظهر دوشنبه در دیدار با مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان اظهار داشت: لازم است که با افزایش همگرائی میان بخش های دولتی از فعالیت های بخش خصوصی در حوزه گردشگری حمایت کنیم.

وی بیان داشت: امروزه همه به این نتیجه دست یافته‌ایم که یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی کشور، صنعت گردشگری است و این در حالی است که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، معتقدیدم منابع مردمی نقش مهمی در توسعه این صنعت ایفا می کنند.

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با توجه به وجود هزاران اثر تاریخی در کشور به ویژه در استان اصفهان، امروز همگی ما بر این نکته اذعان داریم که برای حفظ میراث فرهنگی نباید تنها به منابع دولت اکتفا کرد بلکه بستر سازی در راستای حضور مؤثر بخش خصوصی در صحنه می‌تواند راهکار مناسبی در راستای حفظ میراث فرهنگی و توسعه گردشگری به شمار رود.

وی اظهار داشت: مهمترین تقاضای ما از دولت این است که کارگزاران دولت تمامی تلاش خود را در راستای ایجاد همگرائی بیشتر میان بخش‌های مختلف دولت (سازمان های مختلف) ایجاد کنند تا بدین وسیله ضمن تسریع در روند توسعه گردشگری، بخش خصوصی در حوزه گردشگری با اطمینان کامل به سوی سرمایه‌گذاری در این حوزه گرایش یابد.

کوهکن گفت: امروز یکی از بزرگترین مشکلات در کشور نه تنها کمبود منابع مالی نیست، بلکه مشکل اصلی یا کمبود قوانین در این حوزه است و یا این که هماهنگی لازم میان دستگاه‌های دولتی برای حمایت از بخش دولتی وجود ندارد.

کوهکن ادامه داد: همه باید دست در دست یکدیگر، به ویژه در مجلس جدید به سوی حل مشکلات قانونی سرمایه گذاران حرکت کنیم.