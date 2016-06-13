تعیین ۵۵۰۰ میلیارد تومان وثیقه برای بابک زنجانی

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص میزان دقیق وثیقه مورد نیاز برای آزادی بابک زنجانی گفت: تعیین میزان وثیقه مورد نیاز براساس تصمیم قاضی است که طبق اتهام وارده و طلب شاکی خصوصی است.

وی با اشاره میزان دقیق بدهی بابک زنجانی کفت: بدهی بر حسب یورو کمتر از ۲ میلیارد یورو است که معادل آن به واحد پولی کشور ۸هزار میلیارد تومان است.

وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی افزود: با توجه به اینکه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی به عنوان بدهی به شرکت نفت داده شده است باید این مبلغ از میزان بدهی کاسته شود بر این اساس، میزان وثیقه مورد نیاز در این پرونده ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

کوهپایه زاده تصریح کرد: از ۹ دی ۹۴ که متهم در بازداشت تدارکات پرداخت بدهی ها صورت گرفته است و چه اموال شناسایی شود یا نه، وظیفه دادگاه برای اجرای قانون ساقط نمی شود و در این مورد تخلف صورت گرفته است. چرا که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و در ماده ۲۴۲ این قانون پیش‌بینی شده که چنانچه فردی در بازداشت موقت بود و پرونده او طولانی شد، ظرف حداکثر ۲ سال باید قرار او تبدیل شود.

وکیل مدافع بابک زنجانی در رابطه با آخرین وضعیت محرمانه بودن شعبه رسیدگی کننده دیوان عالی به این پرونده گفت: دیروز هم دادستان کل کشور به این مسئله اشاره کرد با این حال شعبه همچنان محرمانه است.