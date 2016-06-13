سهم ۱۶ درصدی معدن و صنایع معدنی از صادرات غیر نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال ۹۴ ارزش صادرات این حوزه از ۷ میلیارد دلار عبور کرد به طوری که زنجیره فولاد با سهم ۳۸درصدی از این رقم، بالاترین نقش را در صدور کالاهای معدنی و صنایع معدنی داشتند. در این میان سیمان سهم ۱۰.۴درصدی در اختیار گرفت. پس از آن سهم سنگ آهن ۷.۴درصد، مس و محصولات پایین دستی ۴.۱درصد و آلومینیوم ۳.۲درصد بود و روی و سرب نیز سهمی ۳.۱درصدی به خود اختصاص دادند.

در سال ۹۴ ارزش تجارت خارجی این بخش معدن و صنایع معدنی به ۱۱.۴ میلیارد دلار رسید که ۴.۴ میلیارد دلار از این رقم، ‌ مربوط به واردات محصولات این بخش بود که برابر با سهم ۱۱درصدی در کل واردات سال قبل محسوب می شود. در میان واردات تولیدات معدن و صنایع معدنی زنجیره فولاد سهم ۶۸درصدی در اختیار گرفت. سیمان سهم ۷.۷درصدی، سنگ آهن ۲.۹درصد، ‌ مس ۲.۷درصد و آلومینیوم سهم نزدیک به ۲درصدی داشت.

از ۱۰ کشوری که در سال ۹۴ پذیرای تولیدات معدنی و صنایع معدنی ایران شدند، به ترتیب عراق، چین و هند بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند که در این میان عراق سهم ۱۸درصدی، ‌ چین ۱۵درصدی و هند سهم ۱۴درصدی داشت. از سوی دیگر در بین ۱۰ کشوری که تولیدات معدنی و صنایع معدنی خود را روانه کشورمان کردند، چین با سهم ۳۳درصدی در جایگاه نخست و پس از آن کشورهای امارات با سهم ۱۹درصدی و جمهوری کره با سهم حدود ۱۴درصدی قرار گرفتند.