شهرک صنعتی حكیمیه برای جذب سرمایه گذار ظرفیت بالایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا خانپور ظهر دوشنبه در بازدید از شهرک صنعتی حكیمیه اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرک و فراهم بودن كلیه امكانات زیربنایی شامل آب، برق، گاز، تلفن، شبكه فاضلاب و... آماده جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

وی با اشاره به مزایای این شهرك صنعتی برای سرمایه گذاری گفت: مشوقهای اعطایی به واحدهای صنعتی، معافیتهای مالیاتی، پایین بودن هزینه های تسطیح اراضی برای ساخت و ساز، دریافت نقدینگی حق انتفاع زمین نزدیکی به بازار عمده محصولات صنعتی کشور، بالا بودن امنیت سرمایه گذاری و وجود امکانات مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی وشناسایی منطقه قزوین درسطح بین المللی بعنوان یک منطقه صنعتی مناسب سرمایه گذاری است.

مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی استان قزوین با اعلام آمادگی جهت مشاركت سرمایه گذار خارجی در این شهرك گفت: درصورت كسب مجوزهای لازم و اولیه، شركت شهركهای صنعتی میتواند در طرحهای مورد نظر سرمایه گذاری خارجی مشاركت نموده بطوریكه در این رابطه میتوان از زمین و اخذ مجوزهای موردنیاز بعنوان آورده شركت استانی و از احداث شهرك بعنوان آورده سرمایه گذار خارجی پس از طی مراحل كارشناسی خبر داد.

در شهرک صنعتی حكیمیه با مساحت ۴۱۰ هكتار تاكنون ۱۳ قرارداد با متقاضیان سرمایه گذاری منعقد شده كه از این تعداد ۴ واحد تولیدی با سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد ریال و اشتغال ۵۰ نفر نیز به بهره برداری رسیدند.