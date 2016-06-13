به گزارش خبرگزاری مهر، علی نورزاد در بازدید از محور هراز با اشاره به برنامه ۴ خطه شدن محور هراز عنوان کرد: محور هراز یکی از کوتاه‌ترین و زیباترین کریدورهای ارتباطی پایتخت و مرکز کشور به سواحل شمالی دریای خزر محسوب می‌شود و تردد متوسط روزانه ۲۱ هزار وسیله نقلیه از این محور، ضرورت افزایش ظرفیت ترافیکی آن را مشخص کرده و تبدیل کردن این مسیر به بزرگراه از طریق احداث باند دوم در دستور کار قرار گرفت.

وی عنوان کرد: طول این پروژه در محدوده استان مازندران ۱۰۱ کیلومتر است که ۳۵ کیلومتر از باند دوم مسیر در سال‌های گذشته به بهره‌برداری رسیده و برنامه‌ریزی شده است تا با تسریع عملیات راهسازی، نسبت به اتمام ۵۵ کیلومتر باقیمانده آن اقدام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به ۸ کیلومتر افتتاح شده در بهمن ماه سال گذشته افزود: ۱۰ کیلومتر دیگر این مسیر حدفاصل سیاه‌بیشه تا روستای ناندل به زودی به بهره‌برداری می‌رسد که متصل به همان بخشی است که در بهمن‌ماه سال گذشته زیر عبور ترافیک قرار گرفت و در مجموع ۱۸ کیلومتر پیوسته از مسیر حدفاصل سیه‌بیشه تا ناندل تکمیل شده و بهره‌برداری می‌شود.

نورزاد با تاکید بر تکمیل هرچه سریعتر این پروژه گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر شد با افزایش جبهه‌های کاری محدوده آمل – بایجان به صورت پیوسته در سالجاری بهره‌برداری شده و همچنین محدوده آبشار تا پلور نیز که شامل یک دستگاه تونل و راه‌های طرفین است تا پایان هفته دولت بهره‌برداری شود.

وی از تخصیص ۸۹۰ میلیار ریال اعتبار در بودجه سال ۱۳۹۵ برای این پروژه خبر داد و اظهار داشت: به منظور احداث این پروژه تاکنون ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است و با توجه به شرایط سخت راهسازی در این منطقه به منظور تکمیل پروژه ۶ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور ضمن اشاره به پیشرفت ۴۸ درصدی کل پروژه گفت: پروژه محور هراز حدفاصل آمل تا گردنه اما‌زاده هاشم، شامل ۲۰ دستگاه تونل به طول ۱۷ کیلومتر است که تاکنون دو دستگاه آن به طول حدود ۲ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و عملیات حفاری ۱۱ کیلومتر و لاینینگ حدود ۵ کیلومتر آن نیز انجام شده است، همچنین در این پروژه ۲۷ دستگاه پل به طول ۳.۲ کیلومتر وجود دارد که ۸ دستگاه آن به بهره‌برداری رسیده و ۶ دستگاه نیز در حال احداث است.