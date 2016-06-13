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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۸

شهردار نهاوند خبر داد:

طرح جمع‌آوری سدمعبر و برخورد با دست‌فروشان نهاوند آغاز شد

طرح جمع‌آوری سدمعبر و برخورد با دست‌فروشان نهاوند آغاز شد

نهاوند- شهردار نهاوند از آغاز اجرای طرح جمع‌آوری سد معبر و برخورد قانونی با دست‌فروشان حاشیه شهر نهاوند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا یوسفیان ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه از اجرای عملیات جمع‌آوری سد معبر كه نقض حقوق شهروندی است در سطح شهر نهاوند خبر داد و گفت: در راستای برگزاری جلسات متعدد عملیات جمع‌آوری سد معبر و دست‌فروشان در معابر که دغدغه عموم مردم است به اجرا درآمد.

وی بابیان اینکه این عملیات پس از اعلام و اطلاع قبلی، نصب بنر و فرصت چندروزه اجرایی شد، افزود: در پی اجرای این عملیات دست‌فروشان، خودروهای حامل میوه و تره‌بار و غیره و همچنین برخی مغازه‌ها که با پیشروی غیرقانونی سد معبر کرده بودند جمع‌آوری شدند.

یوسفیان عنوان كرد: درراستای پیشگیری از تجمع دست‌فروشان در معابر شهر که باعث ایجاد مزاحمت در تردد شهروندان می‌شد، شهرداری نسبت به اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری سد معبر و دست‌فروشان از این شهر اقدام کرده است.

وی هم‌چنین از انتقال دست‌فروشان به محل بازارهای روز محلی خبر داد و گفت: با توجه به‌ضرورت کسب درآمد توسط دست‌فروشان، مکان‌هایی در محلات برای اسکان این قشر در نظر گرفته شد.

شهردار نهاوند با تقدیر از همکاری نیروی انتظامی با شهرداری و واحد خدمات شهری گفت: یکی از اموری که دررفت و آمد خودروها ایجاد مشکل کرده بود پارک وانت، نیسان و دیگر وسایل حمل بار برای فروش میوه و دیگر اجناس در کنار خیابان بود که ضمن جمع‌آوری، تذکرات لازم نیز به آن‌ها داده شد.

وی در پایان گفت: شهرداری تلاش خود را برای احقاق حقوق شهروندان این شهر به کار خواهد بست و شهروندان نیز باید به حقوق یكدیگر احترام بگذارند.

کد مطلب 3684975

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