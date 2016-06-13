به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا یوسفیان ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه از اجرای عملیات جمعآوری سد معبر كه نقض حقوق شهروندی است در سطح شهر نهاوند خبر داد و گفت: در راستای برگزاری جلسات متعدد عملیات جمعآوری سد معبر و دستفروشان در معابر که دغدغه عموم مردم است به اجرا درآمد.
وی بابیان اینکه این عملیات پس از اعلام و اطلاع قبلی، نصب بنر و فرصت چندروزه اجرایی شد، افزود: در پی اجرای این عملیات دستفروشان، خودروهای حامل میوه و ترهبار و غیره و همچنین برخی مغازهها که با پیشروی غیرقانونی سد معبر کرده بودند جمعآوری شدند.
یوسفیان عنوان كرد: درراستای پیشگیری از تجمع دستفروشان در معابر شهر که باعث ایجاد مزاحمت در تردد شهروندان میشد، شهرداری نسبت به اجرای طرح ضربتی جمعآوری سد معبر و دستفروشان از این شهر اقدام کرده است.
وی همچنین از انتقال دستفروشان به محل بازارهای روز محلی خبر داد و گفت: با توجه بهضرورت کسب درآمد توسط دستفروشان، مکانهایی در محلات برای اسکان این قشر در نظر گرفته شد.
شهردار نهاوند با تقدیر از همکاری نیروی انتظامی با شهرداری و واحد خدمات شهری گفت: یکی از اموری که دررفت و آمد خودروها ایجاد مشکل کرده بود پارک وانت، نیسان و دیگر وسایل حمل بار برای فروش میوه و دیگر اجناس در کنار خیابان بود که ضمن جمعآوری، تذکرات لازم نیز به آنها داده شد.
وی در پایان گفت: شهرداری تلاش خود را برای احقاق حقوق شهروندان این شهر به کار خواهد بست و شهروندان نیز باید به حقوق یكدیگر احترام بگذارند.
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