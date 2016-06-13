معدوم سازی بیش از ۸۰۰ جوجه و اردک در نطنز

محمد مهدی نظام طاهری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معدوم سازی جوجه‌ها و اردک‌ها برای پیشگیری و مقابله با بیماری‌هایی نظیر آنفلوانزا و جلوگیری از آلودگی فارم‌های شهرستان به این بیماری صورت گرفت.

وی با بیان اینکه محموله فوق از شهرستان های قم و اراک که به عنوان کانون های اصلی بیماری فوق شناخته می شوند وارد این شهرستان شده بود، اذعان داشت: با بازرسی‌های کارشناسان این شبکه در این ایام از فروش آنها جلوگیری و معدوم سازی صورت پذیرفت.

رئیس شبکه دامپزشکی نطنز افزود: در ادامه این طرح یک محموله بره و گوسفند نیز که از شهرستان قم برای فروش در بازار روز وارد شهرستان شده بود توقیف و پس از تعهد کتبی از صاحب محموله نسبت به ارسال محموله به استان مبدا عودت شد.

وی اعلام کرد: از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای این طرح از شناسایی یک محموله ماهی به وزن ۱۵۰ کیلوگرم خبر داد که به علت خروج از انجماد توقیف و پس از صورتجلسه با همکاری نیروی انتظامی و دستور قضایی معدوم شد.

وی بیان کرد: در پی بازدیدهای صورت گرفته در طرح تشدید نظارت در ماه مبارک رمضان توسط ناظرین بهداشتی این شبکه، از میادین و بازارهای سطح شهرستان چند مورد تخلف مشاهده شد که با اقدام سریع ناظرین بر طرف شد.