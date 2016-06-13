افزایش میزان جوجه آوری پرندگان آبزی وکنار آبزی در تالابهای نقده

به گزارش خبرگزاری مهر فرامرز سفری گفت: شهرستان نقده در آذربایجان غربی به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و عوارض طبیعی دارای تالابهای بسیار مهم بوده که تعدادی ازاین تالابها از عناوین بین المللی برخوردار هستند. از تالابهای بسیار مهم این شهرستان می توان به تالابهای بین المللی حسنلو، یادگارلو، درگه سنگی، وتالابهای سلدوز، آق قلعه، طالقان، و نیزارهای گرده قیط و ممیند اشاره کرد.

وی افزود: خوشبختانه اقدامات خوب انجام گرفته سالهای گذشته در زمینه احیاءاین زیستگاه های با ارزش و وضعیت مطلوب زیستگاهی این مناطق و امنیت حاکم سبب افزایش میزان جوجه آوری پرندگان آبزی و کنار آبزی در سال جاری شده و در ماه‌های آینده پیش بینی می شود تعداد قابل توجهی از جمعیت پرندگان به این مناطق کوچ کنند. از جمله مهمترین گونه هایی که در سال جاری اقدام به جوجه آوری کرده‌اند می توان به انواع مرغابی، کشیم، چنگر، تنجه، چوب پا، عقاب تالابی، پرستوی دریایی، سر سبز، سر حنایی، گونه بسیار نادر اردک سر سفید، و مرمری اشاره کرد.