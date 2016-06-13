سرقت مسلحانه از بانک ملت میدان بهارستان تهران/سارقان متواری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی با تایید خبر سرقت مسلحانه از بانکی در خیابان هدایت میدان بهارستان اعلام کرد این سرقت مسلحانه صبح امروز رخ داد و با فرار دزدان مسلح، مسئولان بانک با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند و زنگ خطر را به صدا در آوردند.

با حضور ماموران گشت کلانتری ۱۰۹ بهارستان در محل حادثه مشخص شد سارقان مسلح بعد از سرقت مقادیر قابل توجهی پول نقد بلافاصله از محل حادثه متواری شده اند. با اعلام این خبر اکیپی از کارآگاهان اداره یکم مبارزه با سرقت های مسلحانه-پلیس آگاهی تهران وارد عمل شده و تحقیقات درباره شناسایی متهمان را در دستور کار خود قرار داده اند .

هنوز از میزان پول های سرقتی و تعداد دزدان خبری در دست نیست و بازبینی دوربین های مداربسته بانک به همراه اظهارات شاهدان سرنخ های خوبی را در اختیار کارآگاهان قرار داده است با این حال تحقیقات پلیسی همچنان ادامه دارد.