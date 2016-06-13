دشمن بدنبال تغییر سبک زندگی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار حبیب الله سیاری در مراسم محفل انس با قرآن که در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش برگزار شد، بیان داشت: در جنگ نرم دشمن به نبال تسلط بر مغزها است، زیرا با تسلط بر مغزها، بر باورها و ارزشهای ما تاثیرگذار خواهد بود. هرگاه بر افکار ما اثر بگذارند بر عمل ما تاثیر خواهند گذاشت.

امیردریادار سیاری گفت: باید تلاش کنیم دشمن بر ارزشها، افکار، اعمال جوانان ما از طریق جنگ نرم تسلط پیدا نکند. جنگ نرم مثل موریانه ریشه ها و بنیان خانواده های ایران و افکار و اعمال جوانان را هدف قرار داده است.

وی با بیان اینکه دشمن با بهره گیری از امکانات نوین فضای مجازی استراتژیک قورباغه ای را دنبال می کند، افزود: اگر قورباغه را در سطح آب داغ قرار دهید، بلافاصله به بیرون می پرد ولی اگر در آب سرد قرار دهید و آب را آرام بجوشانید متوجه نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: دشمن با بهره گیری از امکانات فضای مجازی، اینترنت، بازیهای یارانه ای بر افکار و اعمال جوانان ما تاثیر می گذارد، این امکانات دشمن را می توان به عنوان یک فرصت برای گسترش فرهنگ انقلابی و اسلامی بهره گرفت.

به گفته امیردریادار سیاری، تغییر سبک زندگی نوعی از جنگ نرم و تاثیرات فضای مجازی، اینترنت بر افکار و اعمال جوانان است. بزرگترین آسیب جامعه امروزی ما تغییر سبک زندگی جوانان است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ابرازداشت: خواندن قرآن، تدبیر و آموختن معارف قرآنی راهی برای شکست دشمن در جنگ نرم است.