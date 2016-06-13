بیش از یک میلیارد ریال کالای قاچاق در آق قلا کشف شد

سرهنگ علی امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش ماموران پليس امنيت عمومی شهرستان در راستای طرح تامين نظم و امنيت در ماه مبارک رمضان و برخورد با عرضه كنندگان كالای قاچاق، ماموران در بازرسی از سه واحد صنفی موفق به كشف لوازم خانگی قاچاق به ارزش بيش از یک ميليارد و ۱۰۰ ميليون ریال شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات سه نفر دستگیر شدند و همه آنها نیز پس از تشکيل پرونده برای سير مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

او تصریح کرد: مجموعه انتظامی شهرستان آق قلا با تلاش شبانه روزی تمامی کارکنان با پديده شوم قاچاق که به توليدات داخلی و اقتصاد کشور در اين برهه زمانی حساس ضربه وارد می کند، با تمام توان مقابله و عرصه را بر قاچاقچيان تنگ خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان آق قلا در پايان از كليه شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوک، موضوع را سريعا از طريق شماره تلفن ۱۱۰ به پليس اطلاع دهند.