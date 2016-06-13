کاهش بیش از ۱۵ درصدی آمار جمعیت کیفری زندانیان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی زندان‌های کرمانشاه، منصور بیگلری با اشاره به رویکرد نوین نظام قضایی کشور در خصوص کاهش آمار جمعیت کیفری زندان ها از کاهش ۱۵.۵ درصدی آمار زندان‌های استان، کاهش ۲۸ درصدی آمارمتهمین و کاهش ۲۴ درصدی بازداشت های موقت در سال ۹۴ خبر داد.

وی در ادامه افزود: در اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش آمار کیفری زندان‌ها، با حمایت و رهنمودهای رییس سازمان زندان‌های کشور و توجه ویژه رئیس کل دادگستری و دیگر مسئولان قضایی استان عملکرد سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ بیانگر کاهش ۱۵.۵ درصدی جمعیت کیفری زندان‌های استان است.

وی خاطرنشان کرد: اتخاذ رویکرد مثبت حبس زدایی، بهره گیری از مجازات‌های جایگزین حبس و سیاست حقوقی جدید، ارتقاء فعالیت شوراهای حل اختلاف، توسعه فعالیت های صلح و سازش، ارائه آموزش های دینی و مذهبی وقرآن کریم به زندانیان از جمله اقدامات مهمی است که تأثیر بسزایی در بهبود و ساماندهی وضعیت زندانیان داشته است.

سرپرست زندان‌های کرمانشاه همچنین تصریح کرد: کاهش اطاله دادرسی، افزایش حضور قضات در زندان‌ها و کسب رتبه اول در سه ماهه سوم سال ۹۴ در این زمینه از دیگر فاکتورهایی است که منجر به کاهش آمار کیفری زندان‌های استان کرمانشاه گردیده است.

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد؛ تا پایان سال جاری با پیگیری سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری تعداد بیشتری از زندانیان ضمن بهره مندی از رویکرد اصلاحی، تربیتی و آموزه‌های دینی از زندان آزاد و به کانون خانواده و آغوش اجتماع باز گردند.