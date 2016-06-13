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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۱

برگزاری ترم تابستان دانشگاه کاشان به صورت مجازی

برگزاری ترم تابستان دانشگاه کاشان به صورت مجازی

رئیس دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه کاشان گفت: زمان ثبت نام دوره های ترم تابستانی این دانشگاه از ابتدای تیرماه آغاز می شود و کلاس های این دوره به صورت الکترونیکی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید‌احمد‌ مدنی شروع ثبت نام دوره ترم تابستانی امسال دانشگاه کاشان را از اول تا بیست و سوم تیرماه عنوان کرد و گفت: کلاس های ترم تابستانی آموزش های الکترونیکی دانشگاه از  ۲۶ تیرماه آغاز و تا  ۲۹ مردادماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ثبت نام در ترم تابستانی این دانشگاه برای تمامی دانشجویان آزاد است، افزود: در این ترم حدود ۵۰ درس برای دانشجویان در رشته های مختلف ارائه می شود.

 رئیس دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه کاشان خاطرنشان کرد: دانشجویان برای ثبت نام در این کلاس ها باید به آدرس الکترونیکی http://oeec.kashanu.ac.ir  مراجعه کنند.

کد مطلب 3685007

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