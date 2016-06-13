برگزاری ترم تابستان دانشگاه کاشان به صورت مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید‌احمد‌ مدنی شروع ثبت نام دوره ترم تابستانی امسال دانشگاه کاشان را از اول تا بیست و سوم تیرماه عنوان کرد و گفت: کلاس های ترم تابستانی آموزش های الکترونیکی دانشگاه از ۲۶ تیرماه آغاز و تا ۲۹ مردادماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ثبت نام در ترم تابستانی این دانشگاه برای تمامی دانشجویان آزاد است، افزود: در این ترم حدود ۵۰ درس برای دانشجویان در رشته های مختلف ارائه می شود.

رئیس دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه کاشان خاطرنشان کرد: دانشجویان برای ثبت نام در این کلاس ها باید به آدرس الکترونیکی http://oeec.kashanu.ac.ir مراجعه کنند.