کاهش سن اعتیاد نگران کننده است/ طرح تبدیل قلیان به گلدان

به گزارش خبرنگار مهر، حدیث گردکلی ظهر دوشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: بیشتر برنامههای ما در بخش آموزش است، البته برنامههای درمانی نیز مانند سابق انجام میشود.
گردکلی ماه رمضان را فرصت مناسبی برای تبلیغ و اطلاعرسانی در مورد مواد مخدر دانست و تأکید کرد: با هماهنگی با سازمان تبلیغات برای مبلغین دینی بروشورهایی ارسالشده است تا از ظرفیت مساجد برای آگاهیبخشی استفاده کرد.
وی از پایین آمدن سن استفاده از مواد مخدر در نوجوانان اشاره کرد و یادآور شد: گزارشها حاکی از آن است که در سنین حتی ۱۳ سالگی، مصرف مواد مخدر رواج زیادی پیداکرده است که زنگ خطر را برای ما به صدا درآورده است.
گردکلی از اجرای کمپین تبدیل قلیان به گلدان خبر داد و خاطرنشان کرد: این برنامه در کنار جمعآوری و انهدام قلیان در فرهنگسازی مصرف نکردن دخانیات تأثیر زیادی دارد.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان چالوس نیز گفت: هرساله نمایشگاهی در روز جمعه با حضور سازمانهای مردمنهاد در حیاط مسجد جامع برگزار میشود که مورد استقبال نیز قرار میگیرد.
محمد گلچینمهر ادامه داد: واحد اورژانس اجتماعی ارائه خدمات به خانوادههای آسیبدیده از اعتیاد را بر عهده دارد و برای این هفته نیز برنامه ویژه دارد.
وی در پایان عنوان کرد: یک مرکز درمان سرپایی سوءمصرف مواد مخدر در چند روز آینده در چالوس به بهرهبرداری میرسد.
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