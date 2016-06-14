عربستان ابزار دست «سیا» و «موساد» است/«بان کی مون» مترسک آمریکا

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در حالیکه هنوز پیامدهای اقدام سوال برانگیز «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد، در خصوص خط زدن نام عربستان از لیست کشورهای «کودک کش» ادامه دارد خبر دیگری منتشر شده که حکایت از این مطلب دارد که آمریکا برای عقد قراردادهای جدید و جذب دلارهای عربستان حاضر شده چشم خود را بر روی محتوای محرمانه گزارش حملات ۱۱ سپتامبر که بالغ بر ۲۸ صفحه است ببند.

این ۲۸ صفحه جنجالی با نام «نقش عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر» شناخته می شوند و نکته جالب آن است که در ماه های گذشته این نکته فاش شد که عربستان صراحتا واشنگتن را تهدید کرده که اگر این گزارش منتشر شود سرمایه های خود را از ایالات متحده خارج می کند.

حتی در واکنش به این تهدید «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرد که این به نفع عربستان سعودی نیست که بواسطه گزارش ۱۱ سپتامبر اقتصاد جهان را به هم بزند.

اما اکنون با وجود چنین مواردی «جان برنان» رئیس سازمان سیا، ضمن تأکید بر اینکه عربستان هیچ رابطه‌ای با حملات ۱۱ سپتامبر ندارد، گفت: ۲۸ صفحه گزارشی که مورد بحث است بخشی از تحقیقی است که در سال ۲۰۰۲ بعد از حملات ۱۱ سپتامبر منتشر شد. ما یک بازنگری اولیه برای جمع‌آوری اطلاعات درباره عاملان این حمله داشتیم و بعد از آن بازپرسان به تحقیقات و بررسی کامل پرداختند و در آن زمان مشخص شد که عربستان در این حملات دست داشته اما بعدها براساس نتایج نهایی گزارش روشن شد که هیچ دلیل و مدرکی درباره دست داشتن عربستان در این حملات و حتی دست داشتن نهادها یا مسئولان ارشد عربستانی وجود ندارد. به عقیده من ۲۸ صفحه گزارش منتشر خواهد شد و من نیز انتشار آن را تأیید می‌کنم. همگان بالاخره خواهند فهمید که عربستان دستی در این ماجرا ندارد. تمامی تحقیقات نشان داده که القاعده و الظواهری و گروه‌هایی از این دست در حادثه ۱۱ سپتامبر دست داشته‌اند.

در همین خصوص خبرنگار مهر گفتگویی با «استفان لندمن» نظریه پرداز آمریکایی انجام داده است که در زیر آن را می خوانید.

*در گزارشی که قرار بود درباره نقش عربستان سعودی در حوادث ۱۱ سپتامبر منتشر شود ۲۸ صفحه از گزارش که به این موضوع می پرداخت جنجالی بود و برای انتشار آن جنجالهای زیادی به راه افتاد. حال «جان برنان» رئیس سازمان سیا اعلام کرده که این ۲۸ صفحه منتشر می شود و نام عربستان به عنوان کشوری که مسئول حملات ۱۱ سپتامبر بوده در آن عنوان نشده است. چرا نام عربستان در گزارش حذف شده است؟

اسناد و مدارک متقاعد کننده ای وجود دارند که نشان می دهند این مسئله آدرس غلط سیا و احتمالا موساد است. این برنامه هراس انگیز توسط سیا و احتمالا طراحی و برنامه ریزی شد تا حمایت مردمی از جنگ های امپریالیستی بعد از آن واقعه به دست آید. جنگ های بی پایانی که ریاض هم به عنوان متحد آمریکا در اجرای آنها ایفای نقش می کند.

*آیا مگر در گزارش اولیه دقت لازم وجود نداشته که حالا صحبت از بازبینی در گزارش مطرح شده که به استناد این بازبینی نام عربستان را حذف کرده اند؟

اسناد رسمی که قرار است منتشر شوند یا می شوند اهمیتی ندارند زیرا حقیقت ثابت و بدون تغییر است زیرا اکثر مردم آمریکا بی فکر و نسبت به این نوع رخدادها که زندگی، رفاه و آینده اشان را تحت تاثیر قرار می دهند بی تفاوت هستند.

*متعاقب خارج شدن نام ائتلاف سعودی از لیست سازمان ملل در خصوص کودک کشی در یمن برخی اعتبار سازمان ملل را زیر سوال می برند که برای ملاحظات مالی دست به چنین اقدامی زده است. آیا اساسا خارج کردن نام عربستان از آن لیست با اهداف اولیه سازمان ملل مبنی بر صلح جهانی در تعارض نیست؟ به نظر شما چرا سازمان ملل نام عربستان و ائتلاف سعودی را از آن لیست حذف کرد؟

سازمان ملل تا حدود زیادی تحت کنترل آمریکا است. بان کی مون و بسیاری از پیشینیان او عروسک های خیمه شب بازی منتخب آمریکا هستند که در خدمت منافع امپریالیستی آمریکا هستند. من بارها درباره فضاحت های سازمان ملل نوشته ام. این سازمان هر سال نام گانگسترترین دولت ها به ویژه آمریکا و اسرائیل را از لیست سیاه خود حذف می کند.