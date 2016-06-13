روحیه گذشت در شهروندان اردبیلی قابل تحسین است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی پرونده ۱۵ زندانی جرایم غیر عمد تصریح کرد: اغلب پرونده‌های جرایم غیر عمد با گذشت شکات خاتمه می یابد و اگر گذشت شاکی نباشد به واقع نمی توان چنین پرونده‌هایی را به فرجام رساند.

وی افزود: دادگستری استان با مشارکت ستاد دیه به دنبال جلب رضایت شکات و جلوگیری از ماندن زندانی جرایم غیر عمد در زندان است و به همین دلیل در جلسات متعددی از شکات درخواست می شود حضور یافته و بخشی از طلب خود را ببخشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تاکید به اینکه در حال حاضر ۴۵۰ زندانی جرایم غیر عمد در زندان های استان داریم، اضافه کرد: تا زمانی که بدهی این اشخاص پرداخت نشود باید در زندان بمانند و این موضوع در ادامه آسیب جدی روحی و روانی برای فرد و خانواده وی به همراه دارد.

خدادادی با تاکید به اینکه زندانی جرایم غیر عمد بزه کار نیست، ادامه داد: اختلافات خانوادگی، تصادفات رانندگی، نوسانات اقتصادی و حوادث کار موجب می شود فرد زندانی شود.

وی تاکید کرد: در طول ماه رمضان هر یک روز درمیان جلساتی برای بررسی پرونده این گروه از زندانیان با حضور زندانی و شاکی وی تشکیل می شود و این جلسات تا نیمه ماه رمضان و جشن گلریزان ادامه خواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان متذکر شد: امروز با بررسی پرونده ۱۵ زندانی زمینه آزاد سازی آن ها با گذشت بخشی از طلب توسط شاکی و مشخص سازی شیوه پرداخت بدهی فراهم شد.

خدادادی تاکید کرد: ستاد دیه استان به دنبال گره گشایی از این گروه از زندانیان است و حتی مواردی بررسی شده است که فرد هزینه ایاب و ذهاب خود را نمی توانست تامین کند و از طریق ستاد حمایت شد.

و با اذعان به اینکه ماه رمضان ماه بخشش و مغرفت است، خواستار توجه خیرین به آزاد سازی این گروه از زندانیان شد.