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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۳۰

معاون اجتماعی دادگستری اردبیل:

روحیه گذشت در شهروندان اردبیلی قابل تحسین است

روحیه گذشت در شهروندان اردبیلی قابل تحسین است

اردبیل – معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: روحیه گذشت در شهروندان اردبیلی قابل تحسین است و این فرهنگ نیکو در بررسی پرونده‌های جرایم غیر عمد مشاهده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی پرونده ۱۵ زندانی جرایم غیر عمد تصریح کرد: اغلب پرونده‌های جرایم غیر عمد با گذشت شکات خاتمه می یابد و اگر گذشت شاکی نباشد به واقع نمی توان چنین پرونده‌هایی را به فرجام رساند.

وی افزود: دادگستری استان با مشارکت ستاد دیه به دنبال جلب رضایت شکات و جلوگیری از ماندن زندانی جرایم غیر عمد در زندان است و به همین دلیل در جلسات متعددی از شکات درخواست می شود حضور یافته و بخشی از طلب خود را ببخشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تاکید به اینکه در حال حاضر ۴۵۰ زندانی جرایم غیر عمد در زندان های استان داریم، اضافه کرد: تا زمانی که بدهی این اشخاص پرداخت نشود باید در زندان بمانند و این موضوع در ادامه آسیب جدی روحی و روانی برای فرد و خانواده وی به همراه دارد.

خدادادی با تاکید به اینکه زندانی جرایم غیر عمد بزه کار نیست، ادامه داد: اختلافات خانوادگی، تصادفات رانندگی، نوسانات اقتصادی و حوادث کار موجب می شود فرد زندانی شود.

وی تاکید کرد: در طول ماه رمضان هر یک روز درمیان جلساتی برای بررسی پرونده این گروه از زندانیان با حضور زندانی و شاکی وی تشکیل می شود و این جلسات تا نیمه ماه رمضان و جشن گلریزان ادامه خواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان متذکر شد: امروز با بررسی پرونده ۱۵ زندانی زمینه آزاد سازی آن ها با گذشت بخشی از طلب توسط شاکی و مشخص سازی شیوه پرداخت بدهی فراهم شد.

خدادادی تاکید کرد: ستاد دیه استان به دنبال گره گشایی از این گروه از زندانیان است و حتی مواردی بررسی شده است که فرد هزینه ایاب و ذهاب خود را نمی توانست تامین کند و از طریق ستاد حمایت شد.

و با اذعان به اینکه ماه رمضان ماه بخشش و مغرفت است، خواستار توجه خیرین به آزاد سازی این گروه از زندانیان شد.

 

 

کد مطلب 3685013
محمد میرزایی ناطق

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