پیش بینی جذب۴۰ هزارنفر در برنامه های اوقات فراغت کانون های مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، کامل گلباغی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی می شود که امسال بیش از ۴۰ هزار نفر در برنامه های غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ستاد غنی سازی اوقات فراغت از ابتدای سال جاری در دبیرخانه کانون های مساجد استان آغاز به کار کرده است، بیان کرد: استفاده از حداکثر ظرفیت کانون های مساجد در راستای پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان مورد توجه این ستاد است.

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان با بیان اینکه در حال حاضر ۴۸۹ کانون فرهنگی هنری در سطح مساجد این استان فعالیت دارند، بیان کرد: کلاس های اوقات فراغت در سطح تمامی کانون های مساجد استان دایر می شود و خانواده ها می توانند از این ظرفیت برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزانشان بهره بگیرند.

گلباغی، با بیان اینکه حداقل در هر کانون ۲ کلاس و در هر کلاس حداقل ۲۵ نفر جذب کلاس های اوقات فراغت می شوند، ادامه داد: با احتساب تعداد کانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان ۲۵ هزار نفر فقط تحت آموزش کلاس های کانون های مساجد قرار می گیرند.

وی گفت: مسابقات قرآنی مدهامتان، مسابقات کتاب و کتابخوانی، اردوهای درون و برون استانی، کلاس های تفسیر کوتاه، کلاس های آموزشی ائمه جمعه و جماعات، برپایی کلاس های قرائت و حفظ قرآن کریم، برگزاری مسابقات ورزشی در بین اعضای کانون های مساجد و کلاس های ویژه ماه مبارک رمضان و ... از دیگر برنامه های اوقات فراغت کانون های مساجد استان است که پیش بینی می شود که ۱۵ هزار نفر را جذب کند.

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان افزود: در ایام تابستان قریب به هزار مربی قرآن و معارف اسلامی تحت نظارت و مسئولیت امامان جماعت مساجد در کانون های فرهنگی هنری مساجد به آموزش اعضا و شرکت کنندگان در این کلاس ها اقدام می کنند.

این مقام مسئول اهتمام جدی به ترویج آموزه های دینی، توجه جدی به رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و تلاش در جهت تحقق مطالبات معظم له در حوزه مساجد و فرهنگ دینی ترویج آموزه‌های اسلامی، مقابله با تهاجم فرهنگی و توجه به رسالت کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد در تعمیق بخشیدن به معارف دینی از اصول حاکم بر برنامه‌های ستاد اوقات فراغت کانون های مساجد کردستان برشمرد.

گلباغی به کلاس های اوقات فراغت نیز اشاره کرد و افزود: کلاس های روخوانی و روانخوانی، حفظ، قرائت، اذان، تفسیر، معارف اسلامی، کامپیوتر و ... از جمله کلاس های است که برای پر کردن اوقات فراغت اعضای کانون های مساجد استان در نظر گرفته شده است.

وی همچنین فعال کردن کتابخانه های کانون های مساجد را در راستای ترویج فعالیت های کتابخوانی از جمله برنامه های اوقات فراغت کانون های مساجد در استان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ۴۸۰ هزار جلد کتاب در کانون های مساجد این استان وجود دارد.

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان با بیان اینکه گروه هدف برگزاری این کلاس ها رده های سنی ۱۲ تا ۲۰ سال است، عنوان کرد: با این حال تمامی رده های سنی در کلاس های اوقات فراغت کانون های مساجد شرکت می کنند و کلاس‌های کانون های مساجد همواره پذیرایی ظرفیتی بیشتر از حد تعریف شده است.

گلباغی، گسترش و تعمیق ارزش های اسلامی، گسترش زمینه مشارکت جوانان در برنامه های فرهنگی هنری، زمینه سازی برای حضور فعال جوانان و نیروهای متعهد در عرصه های اجتماعی و شناسایی و تربیت استعدادهای درخشان را از جمله اهداف برگزاری کلاس های اوقات فراغت کانون های مساجد ذکر کرد.

وی با بیان اینکه ستاد اوقات فراغت کانون های مساجد در تمامی شهرستان های استان فعال است، خاطر نشان کرد: طرح غنی سازی اوقات فراغت اعضای کانون های مساجد از ۱۰ خردادماه امسال آغاز و تا ۱۰ شهریور ماه به طول می انجامد.