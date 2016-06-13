شركت بازیکنان غیر بومی در مسابقات جام رمضان آزاد شد

سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات جام رمضان، گراميداشت شهدای مدافع حرم در تربت‌حيدريه اظهار كرد: این دوره از مسابقات با استقبال بی‌نظیر تیم‌ها نسبت به چند سال گذشته و با شرکت ۴۶ تیم آغاز به‌کار کرد.

وی ادامه داد: این مسابقات در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان درحال برگزاری است و برای اولین بار، شركت بازیکنان غیر بومی در اين مسابقات آزاد اعلام شد که اکنون شاهد حضور بازیکنان خارج از استان و بازیکن تیم ملی جوانان افغانستان که عضو تیم لیگ برتری فرش آرا مشهد نيز است، هستیم

رئیس هیات فوتبال تربت حیدریه افزود: در جام رمضان امسال ۴۰ درصد يكی از تيم‌ها از بازیکنان از آبادان تشكل شده‌اند.

رضوی با اشاره به اهداف برگزاری مسابقات جام رمضان گفت: مهم‌ترين هدف برگزاری اين مسابقات، را پر کردن اوقات فراغت بعد از افطار بازیکنان و تماشاگران شهرستان است و تربت‌حيدريه در سال گذشته رکورددار تماشاچی در استان بود که بالغ بر دو هزار نفر به تماشای مسابقات می‌آمدند.

وی هدف بعدی مسابقات جام رمضان را آمادگی و محک تیم‌ها برای شرکت در بازی‌های استانی و کشف استعدادهای برتر عنوان کرد.