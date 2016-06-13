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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۷

جانشین انتظامی چالوس:

مناطق آلوده به مواد مخدر در چالوس شناسایی شدند

مناطق آلوده به مواد مخدر در چالوس شناسایی شدند

چالوس - جانشین انتظامی چالوس گفت: بسیاری از مناطق آلوده به مواد مخدر در شهرستان شناسایی و طرح‌های زیادی نیز در این مناطق اجراشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رودگر ظهر دوشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد پل ارتباطی مردم و مسئولان در این زمینه هستند و نقش مهمی را در مبارزه خودکنترلی افراد ایفا می‌کند.

محمدناصر زندی فرماندار چالوس نیز بابیان اینکه در آستانه هفته مبارزه با مواد مخدر قرار داریم، اظهار کرد: توزیع و مصرف مواد مخدر روزبه‌روز بیشتر باشد و در حوزه اطلاع‌رسانی باید تلاش بیشتری شود.

وی با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در مورد مضرات مصرف دخانیات و مواد مخدر ادامه داد: اطلاعات مردم نسبت به این مسئله بسیار کم است و همین مشکلات ما را در سراسر کشور بیشتر می‌کند.

فرماندار چالوس به تبعات اجتماعی ناشی از مصرف مواد مخدر اشاره کرد و افزود: نیروهای مولد از دست می‌رود و بسیاری از خانواده‌ها نیز متلاشی‌شده است.

این مسئول تصریح کرد: نیروی انتظامی باید در این هفته به‌طور ویژه با این مسئله برخورد کند سازمان‌های مردم‌نهاد مانند معتادان گمنام نیز می‌توانند کمک زیادی در این مسئله داشته باشند

زندی با اشاره به اینکه لازم است نفوذ سازمان‌های مردم‌نهاد در بخش روستایی بیشتر شود گفت: علاوه بر این دانشگاه‌ها نیز به‌عنوان جامعه هدف باید در نظر گرفته شود.

کد مطلب 3685021

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