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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۳۱

در سال جاری؛

رفع تصرف از بیش از ۴ هزار مترمربع اراضی حریم رودخانه ها در مریوان

رفع تصرف از بیش از ۴ هزار مترمربع اراضی حریم رودخانه ها در مریوان

سنندج - سرپرست اداره منابع آب شهرستان مریوان گفت: از ابتدای سال ۹۵ تا پایان اردیبهشت ماه، چهار هزار و ۶۲۶ متر مربع اراضی حریم و بستر رودخانه ها در مریوان تصرف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، یوسف محمدی اظهار داشت: در ماه های فروردین و اردیبهشت ۹۵، تعداد ۸۵ مورد تصرف حریم و بستر رودخانه ها در شهرستان مریوان شناسایی شده است.

وی ادامه داد: در این مدت ۱۹ مورد با متراژ چهار هزار و ۶۲۶ متر مربع و به ارزش ۵ میلیارد و ۳۵۲ میلیون ریال رفع تصرف شده است.

رئیس اداره منابع آب شهرستان مریوان گفت: در دو ماه اول سال ۹۵ در حاشیه دریاچه زریوار نیز یک هزار و ۹۷۰ مترمربع اراضی حریم و بستر رودخانه به ارزش یک میلیارد و ۲۰ میلیون ریال رفع تصرف شده است.

وی همچنین از تقطیع و مجزا نمودن یک دستگاه حفاری غیرمجاز چاه آب در شهرستان مریوان در دو ماه اول سال ۹۵ خبر داد.

کد مطلب 3685024

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