رسیدگی به امور معتادان اولویت اول قرارگاه آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین هاشمی در آیین افتتاح نمایشگاه و بازارچه شبهای مهربانی در شیرخوارگاه آمنه گفت: قرارگاه آسیب های اجتماعی با هدف پیشگیری، آسیب شناسی آسیب های اجتماعی با اولویت رسیدگی به امور معتادان راه اندازی شده است.

وی افزود: این قرارگاه از ۸ ماه پیش افتتاح و تاکنون اقدامات ارزنده‌ای را با حضور ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط از جمله دادگستری، نیروی انتظامی، بهزیستی و ...در خصوص مسائل و مشکلات استانی انجام داده است.

استاندار تهران اظهار داشت: رسیدگی به امور ۵ هزار زن و ۴ هزار مرد معتاد از جمله اقدامات ارزنده این قرارگاه بوده است.

هاشمی همچنین افزود: در راستای این هدف نیز مجتمع بهاران به منظور توانمندسازی، مهارت یابی و آموزش زیر نظر شهرداری در کنار قرارگاه قرارگرفته است.