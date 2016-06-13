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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۰۴

استاندار تهران اعلام کرد:

رسیدگی به امور معتادان اولویت اول قرارگاه آسیب های اجتماعی

رسیدگی به امور معتادان اولویت اول قرارگاه آسیب های اجتماعی

استاندار تهران گفت:‌ قرارگاه آسیب‌های اجتماعی با هدف پیشگیری، آسیب شناسی آسیب‌های اجتماعی با اولویت رسیدگی به امور معتادان راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین هاشمی در آیین افتتاح نمایشگاه و بازارچه شبهای مهربانی در شیرخوارگاه آمنه گفت: قرارگاه آسیب های اجتماعی با هدف پیشگیری، آسیب شناسی آسیب های اجتماعی با اولویت رسیدگی به امور معتادان راه اندازی شده است.

وی افزود: این قرارگاه از ۸ ماه پیش افتتاح و تاکنون اقدامات ارزنده‌ای را با حضور ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط از جمله دادگستری، نیروی انتظامی، بهزیستی و ...در خصوص مسائل و مشکلات استانی انجام داده است.

استاندار تهران اظهار داشت: رسیدگی به امور ۵ هزار زن و ۴ هزار مرد معتاد از جمله اقدامات ارزنده این قرارگاه بوده است.

هاشمی همچنین افزود: در راستای این هدف نیز مجتمع بهاران به منظور توانمندسازی، مهارت یابی و آموزش زیر نظر شهرداری در کنار قرارگاه قرارگرفته است.

کد مطلب 3685030
نورا حسینی

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