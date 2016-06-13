به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، آنیتا مظفری در خصوص برگزاری نمایشگاه فرهنگی و هنری رضوی در استان گفت: برای دهمین سال پیاپی نمایشگاه فرهنگی و هنری رضوی همزمان با یازدهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی در بوشهر برگزار می‌شود.

مظفری افزود: نمایشگاه فرهنگی و هنری رضوی هر ساله همزمان با جشنواره ملی مشاعره رضوی در قالب ١١ غرفه، به ارائه تولیدات فرهنگی و هنری از جمله نقاشی، خوشنویسی، عکس، گرافیک، تندیس، نرم افزار و کتاب و... با موضوع رضوی می پردازد.

معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه با هدف تولید محتواهای فرهنگی و هنری با موضوع فرهنگ منور رضوی و مشارکت هر چه بیشتر هنرمندان و فرهنگ دوستان در تولید و معرفی هنر رضوی برگزار می گردد که مورد استقبال هنرمندان و علاقمندان فرهنگ رضوی قرار می گیرد.

آنیتا مظفری اضافه کرد: یکی از غرفه های این نمایشگاه به آتلیه عکس رضوی تعلق می‌گیرد که با تهیه پرده های ضریح و صحن بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در این غرفه، علاقمندان می توانند حس حضور در بارگاه ملکوتی ثامن الحجج را درک نموده و عکس یادگاری بگیرند.

وی گفت: امسال نیز این نمایشگاه همچون سال‌های گذشته زینت بخش برنامه‌های دهه کرامت از جمله جشنواره ملی مشاعره رضوی است که برای دهمین سال پیاپی در بوشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نمایشگاه فرهنگی و هنری امام رضا(ع) در مرداد ماه سال جاری همزمان با دهه کرامت در استان بوشهر برگزار می‌شود.