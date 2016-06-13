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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۴۴

پیام تبریک استاندار مازندران به قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد

پیام تبریک استاندار مازندران به قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد

ساری - استاندار مازندران قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران با درخشش هشت پهلوان استان را در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۶ آمریکا تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل آر روابط عمومی استانداری مازندران، در پیام تبریک ربیع فلاح جلودار آمده است، قهرمانی غرورآفرین دلاور مردان کشتی ایران اسلامی با درخشش ۸ پهلوان مازندرانی در مسابقات کشتی آزاد جام جهانی ۲۰۱۶ آمریکا مبارک باد.

حلاوت رشادت و افتخارآفرینی یلان کشتی مازندران، کام هم‌وطنان عزیز، مردم فهیم و ورزش دوست مازندران را در ماه پر خیروبرکت رمضان شیرین کرد.

بی‌شک این مهم، جز در سایه توجهات حضرت باری‌تعالی، برنامه‌ریزی و مدیریت توانمند ورزش کشور و استان و زحمات و تلاش‌های فدراسیون و هیات کشتی استان، کادر فنی، مربیان، ورزشکاران و خانواده‌های گران‌قدر این عزیزان میسور نگردید.

امید است، در ادامه این افتخارآفرینی‌ها، شاهد به اهتزاز درآمدن پرچم خوش‌رنگ و ترنم دلنواز سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران در آوردگاه مهم المپیک ریو ۲۰۱۶ باشیم.

کد مطلب 3685041

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