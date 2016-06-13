شرکت ۲۷ هزار نوآموزکردستانی در برنامه سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی امروز دوشنبه در مراسم افتتاحیه اجرای برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نو آموزان بدو ورود به دبستان که در مدرسه استقلال سنندج برگزارشد، از شرکت ۲۷ هزار نو آموز استان در سال ۹۵ در این برنامه خبر داد و گفت: برنامه سنجش سلامت نو آموزان در راستای پیشبرد موثر اهداف آموزش و پرورش است و اجرای این برنامه یک فعالیت ارزشمند اجتماعی است که همه افراد جامعه از آن بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه نو آموزان در پایگاه های سنجش، مورد ارزیابی اولیه و تخصصی قرار می گیرند؛ تصریح کرد: اگر چنانچه کودکی در مرحله ارزیابی اولیه مانند شنوایی، بینایی، هوش و آمادگی تحصیلی مشکوک به مشکل باشد به مرحله ارزیابی تخصصی ارجاع داده می شود.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه سنجش سلامت نو آموزان از ۲۳ سال پیش آغاز شده است، گفت: این برنامه اقدام بسیار مثبت در آموزش و پرورش است که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سازمان بهزیستی انجام می شود که سودش به همه افراد جامعه خواهد رسید.

قربانی عدم شناخت مشکلات جسمانی نو آموزان را دارای تبعات جبران ناپذیری برای خانواده ها و جامعه ذکر کرد و افزود: عدم رسیدگی به این موضوع در آینده نیز موجب سرخوردگی فرد در عرصه اجتماع خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان از آزمایندگان طرح سنجش خواست با طمانینه و سعه صدر با اولیاء و نو آموزان برخورد کنند و در صورت وجود مشکل با هدایت به موقع و درست اولیاء مشکلات نو آموزان را پیگیری و رفع کنند.