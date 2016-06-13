اسامی متقاضیان حضور در جشنواره تئاتر استانی بوشهر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، جهانشیر یاراحمدی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان با اعلام این خبر گفت: گروههای تئاتر سراسر استان درخواستهای خود را به امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر تحویل داده اند و امور هنری نیز لیست نهایی تقاضانامهها را به شرح زیر به انجمن تئاتر استان سپرد تا مقدمات اجرایی کار فراهم شود.
گفتنی است فراخوان بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استانی بوشهر یکم اسفندماه منتشر شد و در اختیار گروههای تئاتری استان قرار گرفت. نکته قابل تاکید در جشنواره استانی امسال اجرای عمومی آثار پیش از جشنواره است که برای همه گروهها الزامی بوده و بازبینی این آثار مرداد و شهریور انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نمایشها و کارگردانان متقاضی شرکت در جشنواره امسال به شرح زیر اعلام شده است:
«مرگ خاموش» از جواد صداقت/ الهام ابنی
«مرگ یزدگرد» و «شاید روزی دیگر» از جعفر کازرونی
«کشتی شکستگان» از وحید حسن محمدی
«اپیدمی ونگوگ مسری» و «مهره سرخ» از محسن احمدی
«افسانههای نیمه افلیج از یک کشتی سوخته» از مهدی تنگستانی
«شبیه آدم» از حامد مهیمنی، «١٣٢١» از روحالله خدامی
«گلچهره» از غلامرضا خضری
«هشتمین سفر سندباد» از شیما جوادپور
«پالاس هتل» از لیلا تهمتن زاده
«باغ معلق آلبالو» از عبدالمهدی انصاری
«شط شور» از کوروش لیراوی
«تاریخ مردم کوچه و بازار فرانسه قرن ١٨» از میثم گزی
«میز شام به افتخار پسرخوانده» و «سیرافولوژی» از ابوذر مختارزاده
«پول-خون-وجدان» و «ماچیسمو» از رضا کلانتری
«سال آزاری» از حسن رضایی/محسن حلوایی
«بوسلمه» از عبدالرضا محمدی نژاد
«نگران نباش آدامس بجو» از عبدالرسول ایزدجو
«مرخصی برای چند روز» از حسین اسدی
«R.E.Q(آر ای کیو)» از محمدرضا ابراهیمی
«مخکشون» از کوشیار یزدانی
«سه پاس از حیات طیبهی نجیب و زیبا» و «خانه» از محمدرضا ستاری
«ایران» از فضلالله عمرانی، «نرکاسسن» از مهدی عوضپور
«گرگو» از غلامرضا احمدی
«نشون خیرو» از سعید گلچمن
«روزگار تلخ سیاه» از مرتضی فیروزی
«یوزپلنگ» از رضا داوودی
«عروسک خیالی» و «خینبس» از خداداد رضائی
«آهی» از فرامرز کلانتری
«لیوا» از مصطفی قاسمنژاد
«اینجا جنگل ماست و اینم آلیسه» از محمد لاریان
«سیفون» از محمدرضا عبدشاهی/سعید میربهرسی
«گریههای باد» از سعید بهمرد
«دختر اورژانسی» از راضیه زارعی
«عتیقه (خیابانی)» از محمد رنجبریان
«کابوس هانا» از جمشید طاهریان
«قبیله عاشق» و «بوی گل یاس» از غلامحسین قصابکار
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