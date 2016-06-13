مبارزه با قاچاق کالا مهمترین سیاست اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر دوشنبه در کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان که در استانداری همدان برگزار شد به سالگرد حضور حماسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و با بیان اینکه در سال اقتصاد مقاومتی برای تحقق اهداف تعیین شده باید تلاش کنیم، گفت: مردم و مسئولان باید دست در دست هم به تحقق این برنامه کمک کنند.

وی با بیان اینکه همدان از پیشروترین استان‌ها در اجرای اقتصاد مقاومتی است و هر هفته ستاد تسهیل واحدهای تولیدی جلسه برگزار و به مشکلات رسیدگی می کند، افزود: با برنامه ریزی و اقدامات انجام شده برای برخی واحدهای معطل مانده از بانک‌ها کمک گرفته شد.

استاندار همدان با بیان اینکه مشکل ۱۵ طرح بزرگ استان که آسیب‌دیده یا در معرض آسیب بودند با کمک بانک‌ها حل شد، به پیگیری برای راه اندازی واحدهای تولیدی جدید اشاره کرد و افزود: امسال باید اقتصاد مقاومتی در استان همدان به‌طور کامل عملیاتی و اجرایی شود.

نیکبخت خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: اگر در رابطه با اقتصاد مقاومتی هر تصمیم و سئوالی مدنظر است باید از ستاد پیگیری شود.

قاچاق سم مهلک اقتصاد مقاومتی است

وی از قاچاق به عنوان سم مهلک اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ملی و اقتصاد غیر وابسته برای هر کشور نام برد و با بیان اینکه اگر کالای خارجی مورد استفاده قرار گیرد اشتغال کشورهای دیگر تامین می‌شود، گفت: در چند سال اخیر به واسطه وجود قاچاق کالا و ارز هنوز تاوان پرداخت می‌کنیم کمااینکه علت تعطیلی واحدهای تولیدی در استان و کشور موضوع قاچاق بوده است.

استاندار همدان اقدامات انجام شده در این استان درراستای با مبارزه با قاچاق کالا را مناسب اما ناکافی خواند و ادامه داد: همکاری خوبی برای ناامن کردن شرایط قاچاق در استان همدان وجود دارد.

نیکبخت با بیان اینکه میزان قاچاق کشف شده تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد قاچاق وارد شده به کشور است که این موضوع به اقتصاد مقاومتی ضربه می‌زند، گفت: اگر بازار مناسب برای واحدهای تولیدی وجود نداشته باشد ورشکست خواهند شد.

نظارت بر اصناف بیش از پیش صورت گیرد

استاندار همدان با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا باید در فصولی همچون بازگشایی مدارس بیشتر و بازار و اصناف پاکسازی و بازبینی شوند، ادامه داد: بعد از پایان ماه رمضان استان همدان شاهد ورود گردشگران خواهد بود که در این زمان نیز باید نظارت بر اصناف بیش از پیش صورت گیرد.

نیکبخت با تاکید بر اینکه باید علاوه بر مبارزه فیزیکی و میدانی، کار کارشناسی و گروهی انجام و نظرات کارشناسی لحاظ شود، افزود: در مبارزه با قاچاق کالا باید به صورت گازانبری عمل شود.

وی با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در تمام تصمیمات خود اقتصاد مقاومتی را در اولویت کار قرار دهند، افزود: اقتصاد مقاومتی ناجی و حلال مشکلات معیشتی، کسب و کار و خودکفایی کشور است.

استاندار همدان همچنین با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری ادارات را از مصرف کالای خارجی منع کرده اند و این مسئله به صورت بخشنامه به ادارات ارسال می‌شود تا از مصرف کالای خارجی پرهیز شود، عنوان کرد: کارگروه‌های مبارزه با قاچاق کالا برای تغذیه ستاد باید کار مطالعاتی و تحقیقاتی داشته باشند.