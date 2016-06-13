به گزارش خبرنگار مهر، مسلم پورقاسمیان ظهر دوشنبه در نشست انجمن کتابخانه های شهرستان بروجرد اظهار داشت: فرهنگ کتابخوانی موجب رشد و توسعه کشور می شود.

مهم ترین کتابخانه بروجرد تعطیل شد

وی گفت: آشنا کردن مردم به ویژه قشر جوان و نوجوان با علم روز و فرهنگ مطالعه می تواند در زمینه رشد و بنیان علمی بسیار مفید و موثر باشد و کتابخانه ها مکان مناسبی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و فراگیری علم به شمار می آیند.

فرماندار بروجرد در ادامه سخنان خود با گله مندی از تعطیلی یکی از مهمترین کتابخانه های شهرستان بروجرد اظهار داشت: کتابخانه «احسان شهیدی» که از مهمترین مراکز کتابخوانی شهرستان محسوب می شود باید هرچه زودتر راه اندازی و به کار خود ادامه دهد و مسولان آموزش و پرورش را ملزم به پیگیری این موضوع کرد.

پوقاسمیان افزود: این کتابخانه باید با امضای توافقنامه و دریافت کد شناسایی دوباره به نهاد کتابخانه های عمومی برگردانده شود تا مورد استفاده سه هزار عضو قبلی خود قرار گیرد.

وی گفت: بسته شدن یک کتابخانه به روی علاقه مندان علم و فرهنگ در زمانی که به دلیل مشکلات اقتصادی ساخت و تجهیز یک کتابخانه زمان زیادی نیاز دارد، جای تاسف است.

فرماندار بروجرد به نقش فرهنگ در حوزه های مختلف اشاره کرد و افزود: اگر فرهنگ ملت قوی و روبه رشد باشد در تمام عرصه ها موفقیت حاصل می شود.

پورقاسمیان با اشاره به انتخاب استان لرستان به عنوان الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور عنوان کرد: با استفاده از زیرساخت ها و ابزار فرهنگی خود باید زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را تا پایان سال فراهم کنیم.

دو کتابخانه بروجرد ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند

همچنین در ادامه این جلسه داود پهلوان مدیر کتابخانه های عمومی بروجرد با اشاره به نقش کتاب در بالا بردن سطح فرهنگی جامعه افزود: هرچند برای ایجاد چنین فضایی هزینه های حداقلی صرف شود، اما در کل دارای ارزش معنوی بالای خواهد بود چراکه علاقه به مطالعه باعث بالابردن سطح علمی و فرهنگی جامعه خواهد شد.

وی بخش تخصصی کتابخانه کودکان بروجرد را در لرستان مستقل خواند و اظهار داشت: هدف از ایجاد این مکان استفاده برای کودکانی بود تا همراه والدین خود به کتابخانه مراجعه و از این محل علمی آموزشی بهره مند شوند.

مدیر کتابخانه های عمومی بروجرد استفاده از کتب سنتی را مفید و دارای نرم استاندارد دانست و افزود: در فضای مجازی با توجه به نبود امنیت در درج مطلب و ورود مطالبی ک از دید مسئولان پنهان خواهد ماند، و تا حدودی مرتبط نبودن با موضوع نمی توان اطمینان خاطر داشت، اما در بحث کتابخانه های سنتی و نظارت و گذشتن از فیلترینگ وزارت ارشاد و در دسترس بودن از لحاظ زمان و مکان می توان با اطمینان خاطر بهره برد.

پهلوان گفت: متاسفانه در دو سال اخیر با توجه به نبود بودجه لازم از کمترین ظرفیت ممکن بیشترین استفاده را در بحث ایجاد کتابخانه های شهری برده ایم و هم اکنون در سطح شهر بروجرد دو کتابخانه «شهید باهنر» و « استاد آیتی» با ۹۰ درصد پیشترفت فیزیکی در حال ساخت و راه اندازی است.

وی بخش تخصصی کتابخانه نابینایان «علامه شهیدی» بروجرد را بی نظیرترین مکان علمی در غرب کشور خواند و افزود: در آینده ای نزدیک در سطح استان شاهد راه اندازی سه کتابخانه روستایی خواهیم بود که در شهرستان بروجرد نیز در روستای «دینار آباد» احداث خواهد شد.