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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۳

«گرامیداشت مرحوم سبزواری»؛

حجت‌الاسلام آل‌هاشم: آثار «سبزواری» موجب ترویج روحیه انقلابی بود

حجت‌الاسلام آل‌هاشم: آثار «سبزواری» موجب ترویج روحیه انقلابی بود

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: آثار ارزشمند حمید سبزواری موجب ترویج روحیه انقلابی و حماسی در طول عمر پر برکت نظام مقدس اسلامی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین گرامیداشت شاعر و ادیب انقلاب و دفاع مقدس، حمید سبزواری امروز در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و با حضور حجت الاسلام سیدمحمدعلی آل هاشم، رئیس این سازمان برگزار شد.

آل هاشم در این مراسم با اشاره به نقش شعر و تأثیر آن در جامعه به ویژه بر جوانان، اظهار داشت: قالب های هنری همچون شعر و شعر خوانی تأثیر بسیاری برجامعه به ویژه بر جوانان دارد و دشمنان نیز همواره سعی داشته و دارند تا بر روی اشخاص صاحب سبک و اندیشه در این عرصه ها تأثیر گذار باشند.

نماینده ولی فقیه در ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بزرگداشت مرحوم سبزواری، بزرگداشت شعر انقلاب و دفاع مقدس است، تصریح کرد: استاد سبزواری در عرصه شعر انقلاب و دفاع مقدس صاحب اندیشه و سبک بودند که آثار ارزشمندی همچون «کاروان سپیده»، «یاد یاران» و اشعار و سرود تاریخی «خمینی ای امام» را از خود به یادگار گذاشتند و موجب ترویج روحیه انقلابی و حماسی در طول عمر پر برکت نظام مقدس اسلامی شده اند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پایان درگذشت این استاد فرهیخته و ارزشمند شعر انقلاب را به جامعه فرهنگی، خانواده بزرگ ادبیات و همچنین همسر و فرزندان آن شاعر ارجمندبه ویژه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تسلیت گفت.

کد مطلب 3685079

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