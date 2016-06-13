به گزارش خبرنگار مهر، یونس خسروانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: علاوه بر افزایش ۱۴ درصدی دستمزد که از سوی شورای عالی کار و هیات دولت، مصوب شده است، سازمان تامین اجتماعی نیز برای رساندن دستمزد مستمری‌بگیران به مرز ۹ میلیون ریال، تمهیداتی در نظر گرفته است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر با تشریح وضعیت افزایش حقوق‌ها افزود: سه دسته مستمری بگیر در سطح استان و کشور وجود دارد که شامل بازمانده، بازنشسته و از کارافتاده می شود.

وی با اشاره به اینکه در استان بوشهر بیش از ۲۰ هزار مستمری بگیر وجود دارد، بیان داشت: مطابق با مصوبات شورای عالی کار و هیات دولت، از تاریخ یکم فروردین ماه سال ۱۳۹۵، هیچ مستمری بگیری ـ به‌جز بازنشستگان شرایط خاص ـ کمتر از ۹ میلیون ریال دستمزد دریافت نخواهد کرد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: علاوه بر افزایش ۱۴ درصدی که طبق مصوبه شورای عالی کار به دستمزد مستمری بگیران افزوده خواهد شد، مزایایی هم از سوی سازمان تامین اجتماعی برای ایشان در نظر گرفته شده تا از این به بعد میزان دستمزد دریافتی مستمری بگیران، از ۹میلیون ریال به بالا باشد.

خسروانی اظهار داشت: افزایش دستمزد مربوط به خردادماه، در همین ماه صورت می گیرد و افزایش حقوق ماه های اردیبهشت و فروردین نیز به ترتیب همراه با حقوق ماه های تیر و مرداد به حساب مستمری بگیران واریز خواهد شد.