  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران:

۳۲ خوشه صنعتی در مازندران شناسایی شده است

۳۲ خوشه صنعتی در مازندران شناسایی شده است

ساری - مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از شناسایی ۳۲ خوشه صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی موسوی بعدزاظهر دوشنبه در جلسه مشترک با مدیرکل دفتر اقتصادی و مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری مازندران گفت: از سال ۸۵ تعداد چهار خوشه صنعتی ادوات کشاورزی جویبار، مبلمان بابل، گل و گیاه نوشهر و چالوس و ماهی قزل آلای آمل در استان ایجاد شده است.

موسوی با اشاره به توانمندیهای موجود در مناطق کمتر توسعه یافته خاطرنشان کرد: در سطح استان شاهد توانمندیهای بومی در مناطق مختلف هستیم که امیدواریم با رویکرد حمایتی بتوانیم در قالب طرح هدفمند، از مهارت افراد در مناطق کمتر توسعه یافته، علاوه بر تولید با رویکرد اشتغال پایدار حمایت کنیم.

وی عنوان کرد: همچنین با اجرای قانون رفع موانع تولید که از سوی دولت تدبیر و امید درحال اجرا است، اقدامات خوبی در راستای بازگشت واحدهای صنعتی به چرخه تولید آغاز شده است.

موسوی بیان داشت: در راستای حمایت از بخش تولید و صنعت، مشوقات ویژه‌ای از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ابلاغ شده تا واحدهای تولیدی بتوانند با انگیزه بیشتر، به رونق تولید و اشتغالزایی بپردازند.

کد مطلب 3685085

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها