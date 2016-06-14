سردار حاجی محمد مهدیان نسب در گفتگو با مهر در خصوص مشمولان غایب با بیان اینکه پیگیری و برخورد با افراد دارای بیش از ۸ سال غیبت در دستور کار سازمان وظیفه عمومی قرار گرفته است، عنوان کرد: سال گذشته روش دستگیری و اخذ تعهد در سامانه پلیس + ۱۰ را در برنامه داشتیم که برخی دفترچه می‌گرفتند اما غیبت می‌کردند.

فرمانده انتظامی همدان با بیان اینکه امسال دو روش دستگیری و خرید خدمت سربازی بر اساس قانون بودجه ۹۵ مدنظر است، ادامه داد: براساس قانون بودجه ۹۵ افراد مشمول و سرباز فراری دارای بیش از ۸ سال غیبت می‌توانند به دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه کنند و با تحویل مدارک مورد نیاز براساس مدرک تحصیلی و پرداخت جریمه غیبت از خدمت سربازی تا زمان صلح معاف شوند.

وی با بیان اینکه روش دستگیری مشمولان غایب از سربازی براساس ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی است، گفت: مبالغ پایه برای پرداخت جریمه معافیت از خدمت سربازی برای مشمولان غایب با مدرک تحصیلی زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان، مدرک دیپلم ۱۵ میلیون تومان، فوق دیپلم ۲۰ میلیون تومان، لیسانس ۲۵ میلیون تومان، فوق لیسانس ۳۰ میلیون تومان، دکترای غیرپزشکی ۳۵ میلیون تومان و دکترای پزشکی ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه دستگاه هایی که از سربازان فراری استفاده کنند جریمه می شوند، ادامه داد: براساس دستورالعمل ویژه و ابلاغی سازمان نظام وظیفه عمومی هیچ یک از مؤسسات دولتی و خصوصی، کارگاه‌ها و اصناف اجازه استخدام و بکارگیری مشمولان غایب را ندارند و در صورت بکارگیری این کارفرماها باید از طریق اصناف، سازمان صنعت و معدن و اداره کار به مراجع قضایی معرفی شوند.

وی با اشاره به اینکه از ۲۰ اردیبهشت ماه ثبت نام از مشمولان غایب بیش از ۸ سال غیبت در دفاتر پلیس+۱۰ آغاز شده است، افزود: دستگیری مشمولان غایب و سربازان فراری نیز شدت می‌گیرد.