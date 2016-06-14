به گزارش خبرنگار مهر، مزیت های نسبی قسمت های مختلف سازمان تبلیغات در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی در جلسه ای با حضور دکتر خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ، حجت الاسلام موسوی هوایی معاون آموزش و پژوهش، حجت الاسلام نوری زاده معاون امور مجلس و استانها، محسن مومنی رئیس حوزه هنری، علی عسگری مدیرعامل خبرگزاری مهر، قاسمی نیا مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی، محمدی مدیرکل دفتر برنامه ریزی فناوری اطلاعات و تحول اداری، حجت الاسلام آقامیری مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، لهراسبی رئیس اداره روابط عمومی، حجت الاسلام احمد صحت قول مدیر کل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در این جلسه اظهار داشت: برنامه ریزی های فرهنگی باید بر اساس داده های اجتماعی سازمان تبلیغات انجام شود.

حجت الاسلام دکتر سیدمهدی خاموشی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری که «سازمان تبلیغات اسلامی سازمان بزرگی است از او کار بخواهید» یادآور شد: مقام معظم رهبری به طور طبیعی از همه دستگاه ها گزارش خواهند خواست و سازمان هم در این راستا باید گزارش بدهد همچنین در حوزه مجلس می بایست پاسخگویی درست باشد زیرا رهبری از ما کار خارق العاده خواسته اند.

وی با تاکید بر نقش رسانه در بحث آسیب های اجتماعی گفت: خبرگزاری مهر می تواند به خوبی در این زمینه ورود کند و روابط عمومی سازمان نیز می تواند در این زمینه اطلاعات را جمع آوری کند تا دفتر طرح و برنامه سازمان آنها را سرلوحه برنامه خود قرار دهد. همچنین در بخش تبیان نیز می توانیم اقداماتی داشته باشیم.

وی همچنین تاکید کرد: داده های دینی باید با وضعیت و اطلاعات جدید به روز شود.

صندوق خیرین برای حل آسیب های محلی تشکیل شود

خاموشی تاکید کرد: ما باید فرض کنیم که هیچ دستگاهی کار نمی کند و فقط ما هستیم که در هیئات مذهبی که بزرگترین شبکه مردمی است فعالیت داریم. می بایست صندوق خیرین تشکیل شود تا آسیب های فرعی محلی حل شود.

وی با اشاره به ظرفیت موجود در حوزه هنری گفت: حوزه هنری می تواند با یک فیلم، جامعه را تکان دهد و تحت تاثیر قرار دهد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر اینکه باید ظرفیت خودمان را احصاء کنیم، اظهار داشت: باید چندین جلسه پیاپی تا چهار ماه آینده برگزار شود و ما باید حوزه سفیران هدایت را تقویت کنیم.

لزوم گسترش گفتمان ها از حوزه های علمیه

خاموشی همچنین بر گسترش گفتمان ها از حوزه علمیه به همه جامعه به خصوص مدارس و حتی زندان ها تاکید کرد.

در ادامه معاون امور فرهنگی و تبلیغ با یادآوری اینکه رهبری چند نکته را بیان داشتند، به اهم آنها اشاره کرد و گفت: طبق فرموده رهبری، توجه به بحث آسیب های اجتماعی ۲۰ سال دیر انجام شده است این در حالیست که باید مراقبت کنیم که این موضوع در رسانه ها سیاه نمایی نشود.

به گفته حجت الاسلام روحانی نژاد، رهبری فرمودند «انتظار ما از مجموعه ها، انجام کارهای فوق العاده است. این کار، کار فراقوه ای است و همه دستگاهها باید نقش آفرینی کنند همچنین باید از ظرفیت های مردمی استفاده شود».

وی به اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، امنیت اخلاقی و نقاط بحران خیز به عنوان پنج محور مورد تاکید رهبری اشاره کرد و گفت: طبق گفته رهبری «در سال ۱۴۰۵، ۱۷ میلیون بیکار خواهیم داشت و به طور کلی در هیچ یک از آسیب ها، رقم زیر ۱۰ میلیون نخواهد بود».

حجت الاسلام روحانی نژاد در ادامه پیشنهاد داد: با دعوت از آقای میرباقری، جلسه ای با مدیران ستادی و مدیران استانها و معاونین فرهنگی استانها و روسای موسسات تابعه برگزار شود تا این موضوع کاملا تبیین شود، جلسه شورا به صورت منظم برگزار شود و حضور اعضا بدون تاخیر و بدون عذر باشد، افرادی که در قسمت ها درگیر این موضوع هستند به این جلسه مرتبط شوند، جلسات در ابتدا باید با فاصله زمانی کم تشکیل شود.

وی همچنین گفت: شاه کلید حل آسیب های اجتماعی اشتغال است.

در پایان این جلسه مصوب شد که جلسات مربوط به موضوع آسیب های اجتماعی هر دو هفته یک بار در محل سازمان تبلیغات برگزار شود.