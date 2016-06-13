شرایط اعطای وام خرید مسکن اساتید دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسانی گفت: در راستای رسیدگی به وضعیت معیشت کارکنان، با مصوبه هیات رئیسه دانشگاه آزاد شرایط جدیدی برای استفاده مجدد از وام خرید و تعمیرات مسکن اعم از اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی لحاظ شده است.

وی افزود: در بخشنامه جدید وام خرید مسکن زمان بازپرداخت اقساط این وام از ۲۰ سال به ۱۵ سال تقلیل یافته است.

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد با بیان اینکه داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار تمام وقت در دانشگاه و داشتن حکم استخدامی رسمی(قطعی، آزمایشی) برای دریافت وام خرید مسکن الزامی است، خاطرنشان کرد: برای استفاده از وام مجدد خرید مسکن اولویت با افرادی است که برای اولین بار متقاضی دریافت وام هستند.

احسانی گفت: کارکنانی که وام خرید مسکن دانشگاه را دریافت کنند پس از سپری شدن حداقل سه سال می توانند از وام تعمیرات مسکن بدون نیاز به ارزیابی ملک استفاده کنند.

وی عنوان کرد: پرداخت مجدد وام تعمیرات مسکن منوط به تسویه حساب کامل وام قبلی است.