اقتصاد مقاومتی موجب جلوگیری از مهاجرت روستاییان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جان الله عبدی بعدازظهر دوشنبه در نشست با مدیرکل شهرکهای صنعتی استان یادآور شد: اقدامات دولت در مناطق کمتر توسعه یافته، با راه اندازی طرحهای مناسب، گام مؤثری در جهت رونق اشتغال، تولید و ماندگاری در روستا خواهد شد.

وی تأکید کرد: باید دستگاههای تبلیغی و رسانه، بویژه صدا و سیما تلاش کنند تا اقتصاد مقاومتی به گفتمان غالب و فراگیر تبدیل شود و این فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

عبدی مردمی کردن اقتصاد، توانمندکردن بخش خصوصی، فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان، ترویج فرهنگ کار و تلاش جهادی، ترویج فرهنگ استفاده از تولید داخلی، تشویق کارآفرینی و نوآوری، اصلاح الگوی مصرف، معرفی کارکردهای اقتصاد مقاومتی و آسیب شناسی موانع تحقق اقتصاد مقاومتی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار مهم دانست و بیان داشت: دستگاه‌های متولی باید آمار دقیق و مستند در مورد وضعیت اقتصادی ارائه کنند و در دو حوزه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی باید کارهای اساسی صورت گیرد تا مردم در جریان بسیار از واقعیتها قرار بگیرند.

وی اهمیت گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی راهبرد توسعه همه جانبه است و همه وظیفه دارند در این مسیر گام بردارند.