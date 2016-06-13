کنسول آمریکا در بصره: نقش نیروهای مردمی در جنگ با داعش مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، «استیو ولکر» کنسول آمریکا در بصره گفت: ما همکاری مستقیمی با حشد الشعبی عراق نداریم اما از طریق دولت و به درخواست نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق حمایت وجود دارد.

وی نقش نیروهای مردمی در جنگ با داعش را مهم توصیف کرد.

کنسول آمریکا در بصره تاکید کرد: کمکی که آمریکا در زمینه نظامی می کند با هماهنگی با دولت عراق و با درخواست آنها و برخی از جنگجویان حشد الشعبی که تحت نظارت حیدر العبادی نخست وزیر هستند، است.

وی ضمن تمجید از جانفشانی های نیروهای مردمی در جنگ با داعش افزود: بیشترین تعداد نیروهای مردمی را ساکنان مناطق جنوبی عراق تشکیل می دهند. ملاقات چند ماه قبل من با زخمی شدگان حشد الشعبی در بصره در راستای حمایت از رزمندگان است.

کنسول آمریکا بیان کرد: دولت آمریکا از ابتدا با مشارکت حشد الشعبی تحت نظارت فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق و بخشی از منظومه نظامی عراق استقبال کرده است، همانطور که از مشارکت نیروهای پیشمرگه و عشایر به عنوان بخشی از نیروهای عراقی استقبال می کند.