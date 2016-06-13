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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۳۳

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام:

بهره برداری از ۷ طرح بزرگ صنعتی در استان ایلام طی سال جاری

بهره برداری از ۷ طرح بزرگ صنعتی در استان ایلام طی سال جاری

ایلام-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام از بهره برداری از هفت طرح بزرگ صنعتی در استان ایلام طی سال جاری خبر داد.

یارالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح ها با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد که به طور قطع موجب ارتقای خط تولید و شکوفایی صنعت استان می شود.

وی افزود: استان ایلام ۱۴ شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی دارد که ۳۲۵ واحد تولیدی در آنها مستقر است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان ایلام در خصوص احیای واحدهای راکد گفت: احیای واحد های صنعتی تعطیل شده در استان و احیای ۱۱۶ واحد صنعتی نیمه فعال و راکد در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و توجه به بخش تولید و صنعت  اولویت های مهم و اصلی سازمان صنعت، معدن  و تجارت است.

نصیری با اشاره به اینکه  ۳۷۵ واحد صنعتی استان نیازمند تزریق نقدینگی است، افزود: اقدامات خوبی برای راه اندازی واحد های صنعتی نیمه تعطیل و تعطیل به انجام رسیده و برنامه های عملیاتی دیگر را در سال جاری در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام یادآور شد: در صورت فعالیت مجدد واحد های صنعتی راکد و در صورت افزایش ظرفیت های خالی تولید در استان اعم از واحد های راکد و نیمه فعال از طریق افزایش میزان تولید در آنها فرصت های شغلی جدیدی در بخش صنعت استان ایجاد می شود.

کد مطلب 3685106

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