برخورد دو خودرو در آذربایجان شرقی۲ نفر کشته و زخمی به دنبال داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حسینقلی زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: برخورد خودرو پراید با کامیون در روز دوشنبه در کیلومتر ۱۵ جاده مرند-خوی روی داد.

وی ادامه داد: برخورد خودروی سواری پراید با کامیون، ساعت ۱۴:۵۰ به اپراتوری فوریتهای پزشکی شهرستان مرند گزارش شد و تکنسینهای پایگاه ۱۱۵ مرند و کشکسرای به محل حادثه اعزام شدند.

حسینقلی زاده در ادامه ازمصدومیت شدید یک تن خبر داد و گفت: در این حادثه تکنسین های پایگاه مرند با اقدامات پیش بیمارستانی یک مصدوم حادثه را به بیمارستان انتقال دادند و ازمرگ یک تن مرد ۵۳ ساله خبر دادند.

حسینقلی زاده ادامه داد: آلارم و آژیر خودروهای امدادی نشانگر بروز حادثه ای است و بایستی خودروهای عبوری حتما مسیر را برای این خودروها با کشیدن خودروها بسمت راست جاده و توقف باز کنند.