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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۳۸

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان‌شرقی:

برخورد دو خودرو در آذربایجان شرقی۲ نفر کشته و زخمی به دنبال داشت

برخورد دو خودرو در آذربایجان شرقی۲ نفر کشته و زخمی به دنبال داشت

تبریز - مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث آذربایجان‌شرقی از برخورد خودرو پراید با کامیون در کیلومتر ۱۵ جاده مرند - خوی خبر داد که مصدومیت شدید یک تن و مرگ یک تن دیگر را بهمراه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حسینقلی زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: برخورد خودرو پراید با کامیون در روز دوشنبه در کیلومتر ۱۵ جاده مرند-خوی روی داد.

وی ادامه داد: برخورد خودروی سواری پراید با کامیون، ساعت ۱۴:۵۰ به اپراتوری فوریتهای پزشکی شهرستان مرند گزارش شد و تکنسینهای پایگاه ۱۱۵ مرند و کشکسرای به محل حادثه اعزام شدند.

حسینقلی زاده در ادامه ازمصدومیت شدید یک تن خبر داد و گفت: در این حادثه تکنسین های پایگاه مرند  با اقدامات پیش بیمارستانی یک مصدوم حادثه را به بیمارستان انتقال دادند و ازمرگ یک تن مرد ۵۳ ساله خبر دادند.

حسینقلی زاده ادامه داد: آلارم و آژیر خودروهای امدادی نشانگر بروز حادثه ای است و بایستی خودروهای عبوری حتما مسیر را برای این خودروها با کشیدن خودروها بسمت راست جاده و توقف باز کنند.

کد مطلب 3685115

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