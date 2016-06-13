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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۴۳

فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌غربی:

باند سارقان حرفه ای خودرو در آذربایجان غربی متلاشی شد

باند سارقان حرفه ای خودرو در آذربایجان غربی متلاشی شد

ارومیه - فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌غربی گفت: در روزهای گذشته، باند حرفه ای سارقان خودرو در استان آذربایجان‌غربی دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر اصلانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انهدام باند سارقان حرفه‌ای خودرو در استان اظهار داشت: از تابستان سال گذشته ۱۵ فقره سرقت خودروی سواری به صورت سریالی به وقوع پیوست.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌غربی گفت: در این رابطه پس از تعقیب سارقان مشخص شد که دو نفر برادر در استان‌های مختلف البرز، رشت و گلستان و آذربایجان غربی سکونت موقت داشته‌اند.

وی ادامه داد: پس از تعقیب شبانه‌روزی، این دو نفر دستگیر و ۱۱ خودرو کشف و سایر آنها شناسایی شدند که ارزش ریالی این خودروها پنج میلیارد ریال بوده است.

اصلانی با تاکید بر اینکه شهروندان نباید مدارک خود را داخل خودرو قرار دهند افزود: متاسفانه ۸۴ درصد خودروهای سرقتی در ارومیه و ۶۸ درصد خوردوهای سراسر استان آذربایجان‌غربی فاقد ایمنی کافی بوده و شهروندان به ایمنی خودروی خویش توجهی ندارند.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌غربی با اشاره به عملکرد پلیس آگاهی در ۸۰ روزه امسال بیان کرد: در این بازه زمانی هزار نفر در ۱۴ موضوع سرقت دستگیر شده‌ که متاسفانه ۶۷ درصد آنها دارای سابقه اعتیاد و اغلب بیکار بوده‌اند.

اصلانی افزود: در این باره ارزش ریالی اموال مسروقه ۹۰ میلیارد ریال بوده که اموال شناسایی شده به مالباختگان برگردانده شد.

وی اظهار داشت: در ۸۰ روزه اخیر ۲۳ واحد صنفی که در موضوع خرید و فروش اموال مسروقه نقش داشتند تعطیل شدند.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌غربی گفت: بنابراین در این بازه زمانی شاهد کاهش شش درصدی مجموع سرقت‌ها و ۱۲ درصد سرقت‌های جزء بوده‌ایم.

وی افزود: در حوزه قاچاق کالا نیز ۸۱۱ فقره عملیات بر علیه عناصر اصلی قاچاقچیان کالا انجام و ۵۵۰ نفر متهم دستگیر و علاوه بر آن ۱۴ فقره پرونده به ارزش یک میلیارد ریال کشف و ۲۸۸ دستگاه خودرو از عناصر اصلی قاچاقچیان کالا که اغلب خودروهای سواری و سنگین بودند متوقف شدند.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌غربی اظهار داشت: در این رابطه ارزش ریالی کالاهای مکشوفه نیز ۹۰ میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۸۸۵ هزار ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته ۴۴ درصد افزایش کشف به ثبت رسیده است.

وی تصریح کرد: در موضوع کلاهبرداری، امسال خوشبختاه ۱۰۰ درصد پرونده‌های آدم‌ربایی کشف شد.

اصلانی با اشاره به اینکه در حوزه آدم‌ربایی ۲۰ فقره پرونده تشکیل شد افزود:در این مورد ۳۷ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش ۴۰۶ میلیارد ریال از متصرفان خلع ید شده و ۲۵ نفر نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌غربی با تاکید بر برخورد جدی با قلیان‌سراهای غیرمجاز سطح استان بیان کرد: با توجه به اینکه قلیان در بهداشت روانی و جسمانی افراد تاثیر سوء گذاشته و آغازی برای مصرف مواد مخدر و اعتیاد است، برخورد با متخلفان با جدیت انجام می‌شود.

کد مطلب 3685120

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