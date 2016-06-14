به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد احسانی با اعلام تحقق سهم ۸۶ ميليون مترمکعبی محیط زیست از سد زاينده‌رود گفت: تعهدی که امسال برای سهم محیط زیست پیش‌بینی شده بود، ۸۶ میلیون مترمکعب بود که تلاش شد این بخش از تعهدات در بازه زمانی پیش بینی شده، از اول مهر سال گذشته تا آخر خردادماه جاری به‌ صورت کامل انجام پذیرد.

مديرکل دفتر مديريت بهم پيوسته منابع آب حوضه آبريز فلات مرکزي با تاکید بر اینکه از اين پس، از پساب کشاورزي در نيروگاه‌هايي که در حوضه زاينده‌رود قرار دارند استفاده می شود اظهارداشت: حوضه آبریز زاینده‌رود یکی از حوضه‌های حساس و پُرچالش کشور است که در ۸ یا ۹ سال گذشته با خشکسالی‌های خفیف و شدیدی مواجه بوده و در بخش مصارف کشاورزی و محیط زیست با مشکلاتی روبرو بوده است.

وی با بیان این مطلب که حوضه زاینده‌رود تأمین کننده آب شرب حدود ۵ میلیون نفر در سه استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد و تأمین کننده منبع اصلی آب برای صنایع خیلی بزرگ مانند فولاد، ذوب آهن و پتروشیمی و دیگر صنایع مستقر در این حوضه است گفت: از ابتدای سال آبی زراعی تاکنون حدود ۹۴۰ میلیون متر مکعب آب به سد زاینده‌رود وارد شده که حجم این سد را در حال حاضر به ۳۳۵ میلیون مترمکعب رسانده و با در نظر گرفتن یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب ظرفیت سد، ۲۳ درصد سد زاینده رود پُر بوده و ۷۷ درصد مخزن این سد خالی است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو خاطر نشان کرد: در یک سال گذشته تعهداتی را در بخش شرب، کشاورزی و محیط زیست داشتیم که با توجه به دغدغه‌های موجود، با همکاری سازمان‌های ذیربط موفق شدیم تا به تعهدات خود جامه عمل بپوشانیم و کشاورزان شرق و غرب اصفهان ضمن برخورداری از رضایت نسبی در میزان آب توزیع شده، محصولات خود را که عمدتا گندم بوده است، برداشت کردند.

احسانی برهم خوردن تعادل بین منابع موجود و مصارف حوضه را از علل اصلی ایجاد چالش در حوضه زاینده رود دانست و افزود: مصارفی که در حوضه زاینده رود در طول سالیان گذشته بارگذاری شده به حدی است که اگر با یک خشکسالی خفیف روبرو شویم، توزیع آب در بخش‌های مختلف با مشکل مواجه می‌شود.

وی گفت: سیاستگذاری باید به سمتی پیش برود که بتوانیم مصارف را مدیریت کنیم و ضمن بهینه‌سازی آنها، استفاده از پساب تصفیه شده شهری را در بخش صنعت جایگزین کرده و به‌ تدریج صنایع به جای استفاده از آب زاینده‌رود از پساب شهری استفاده کنند.